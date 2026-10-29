Η Αλίνα Κοτσοβούλου, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Η Αλίνα Κοτσοβούλου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός» πριν από περίπου 1,5 χρόνο υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που τον έκανε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Πλέον, φαίνεται πως παρουσιάζει ορισμένα σημάδια βελτίωσης, με την Αλίνα Κοτσοβούλου, να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια.

Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς. Αυτό έχω να πω. Έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον, ναι… Αυτό θέλω, να γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του, στα παιδιά του, την οικογένειά του, να είναι γερός, ισχυρός, να γυρίσει σπίτι του. Και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει να κάνει».

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Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Αεράκης, είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», μεταφέροντας νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, ο Στάθης Μαντζώρος δεν βρίσκεται πλέον σε καταστολή και έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει πρόσωπα και να κάνει ορισμένες κινήσεις με τα χέρια του.