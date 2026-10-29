Η ερμηνεύτρια μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Γιώτα Νέγκα και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της βήματα και τις εμφανίσεις της, ενώ μεταξύ άλλων, στάθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία, όμως, οδήγησε σε μετεγχειρητικές επιπλοκές, λόγω μικροβίου.

Η ίδια, τόνισε ότι πλέον έχει επανέλθει στην καθημερινότητά της και δεν αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή επιπλοκή. Παράλληλα, τόνισε ότι ο μεγαλύτερός της φόβος εκείνη την περίοδο συνδέθηκε με το γεγονός ότι έπρεπε να απέχει από το τραγούδι για περίπου τρεις μήνες.

Όσα δήλωσε η Γιώτα Νέγκα

«Είμαι μια χαρά, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια που το περισσότερο που με τρόμαξε ήταν ότι μου είχε απαγορευτεί για ένα τρίμηνο να τραγουδώ. Δεν μπορούσα και αυτό με τρόμαξε λιγάκι… Πήρα μια γεύση της απουσίας και της έλλειψης, αλλά όλα καλά», εξήγησε αρχικά.

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Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Γιώτα Νέγκα αναφέρθηκε στην περιπέτειά της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είχαμε μετεγχειρητικά κάποιες επιπλοκές, οι οποίες, ναι. Ένα μικρόβιο που ήταν πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ επικίνδυνο στην περιοχή της κοιλιάς, οπότε δεν μπορούσα να τη χρησιμοποιώ γιατί στο τραγούδι χρησιμοποιούμε αυτή την περιοχή για να στηρίζουμε, ας πούμε, τον ήχο μας και τη φωνή μας… Οπότε επηρέασε άμεσα τη λειτουργία του σώματος, αλλά εντάξει, όλα καλά».

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