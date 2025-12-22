Κορυφαία ομάδα η εθνική πόλο, καλύτερος προπονητής ο Παυλίδης στα βραβεία ΠΣΑΤ.

Ο Εμμανουή Καραλής και η Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκαν κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς στα βραβεία του ΠΣΑΤ, τα οποία «σάρωσε» το πόλο.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης και «ασημένιος» του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο επί κοντώ επικράτησε του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Στέφανου Ντούσκου, που ήταν οι φιναλίστ στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή, ο Εμμανουήλ Καραλής ευχαρίστησε την οικογένειά του, τη σύντροφό του και τον μάνατζέρ του. «Μπορεί να βλέπετε εμένα να κάνω επί κοντώ, αλλά πίσω υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Καλή επιτυχία σε όλους τους νέους αθλητές, να έχετε αυτή τη φλόγα μέσα σας, εύχομαι να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να τα ξεπεράσετε».

Σε ερώτηση πόσο εφικτό είναι να ξεπεράσει τα 6,15 μ., απάντησε: «Σίγουρα κυνηγάω να είμαι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Πιστεύω στον εαυτό μου, οι προπονητές μου, η οικογένειά μου πιστεύουν σε εμένα, για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύουν ότι μπορώ να πηδήξω ακόμα περισσότερο από ό,τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω να καταφέρω να κάνω όμορφα πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό να απολαμβάνω κάθε στιγμή, να είμαι ευγνώμων και ο ουρανός δεν έχει όρια. Πάμε για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που μίλησε ο πατέρας του και ένας εκ των προπονητών του, Χάρης Καραλής. «Δύο υπέροχα πράγματα έχουν συμβεί στην αθλητική μας ζωή με τον Εμμανουήλ. Πρώτος είδα το ταλέντο του στο αγώνισμα και τον προέτρεψα με τη Σάρα. Το δεύτερο, ακόμα καλύτερο, με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική σταδιοδρομία. Τον ευχαριστώ», είπε με φωνή που «έσπαγε».

Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου

Η Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκε καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς, βραβείο που διεκδικούσαν επίσης η αδελφή της, Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή. Μπορεί να είναι μια ατομική διάκριση, αλλά προέρχεται από τη συλλογική προσπάθεια και τη δουλειά που έχει ρίξει η ομάδα μου, για να καταφέρουμε να βρεθούμε στην κορυφή του κόσμου», δήλωσε η αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών.

Ο μεγάλος στόχος είναι ένα μετάλλιο στο Λος Άντζελες το 2028, τόνισε. «Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή που καταφέραμε να βρεθούμε στην κορυφή του κόσμου. Μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε δύο Ευρωπαϊκά και ένα ακόμα Παγκόσμιο, οπότε ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλούς αγώνες και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο σε κάθε διοργάνωση», συμπλήρωσε.

Χάρης Παυλίδης: Σουρεαλιστικό να με βραβεύει ο Γιαννάκης

Καλύτερος προπονητής της χρονιάς αναδείχθηκε ο Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική ομάδα πόλο γυναικών στην κορυφή του κόσμου.

«Δικαίωση για την ομάδα μας, κανένας δεν περίμενε ότι μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά. Όλοι το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας», είπε για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου.

«Ο συνδυασμός μεταξύ παικτριών και προπονητών είναι μαγικός. Οι Άγγλοι λένε οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής την ομάδα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι μοιράζεται το βραβείο με τις παίκτριές του και τον συνεργάτη του, Αντώνη Βλοντάκη.

Ο Χάρης Παυλίδης δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια του Παναγιώτη Γιαννάκη. «Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει, να παίρνω το βραβείο από τα χέρια ενός θρύλου. Όταν ως πιτσιρικάς πήγαινα στο Αλεξάνδρειο και έβλεπα τον Παναγιώτη Γιαννάκη να παίζει, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έφτανε η στιγμή να με βραβεύσει. Είναι σουρεαλιστικό δεν μπορώ να το πιστέψω», παραδέχθηκε.

Ο Χάρης Παυλίδης και η Ελευθερία Πλευρίτου επέστρεψαν έπειτα από λίγη ώρα στη σκηνή, καθώς η εθνική πόλο γυναικών αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα για το 2025.

Ο Νάσος Γκαβέλας κορυφαίος αθλητής ΑμεΑ

Κορυφαίος αθλητής ΑμεΑ αναδείχθηκε ο Νάσος Γκαβέλας, που έδωσε… σύνθημα για νέες διακρίσεις στους Παρολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες.

«Σκέφτομαι τον μικρό Νάσο που φαντασιωνόταν πώς ήταν η ιδανική κοινωνία. Θέλω μελλοντικά να βοηθήσω με τον τρόπο που μπορώ τους ανθρώπους με αναπηρία, όλους τους ανθρώπους, για ένα ομορφότερο και καλύτερο αύριο», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Κορυφαία αθλήτρια ΑμεΑ η Δήμητρα Κοροκίδα

Η Δήμητρα Κοροκίδα είναι η κορυφαία αθλήτρια ΑμεΑ του 2025. «Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη γιατί είμαι για τρίτη φορά αθλήτρια χρονιάς και αυτό μου δίνει απίστευτη δύναμη για το μέλλον», δήλωσε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως το άθλημά της, το ταεκβοντό, της έχει μάθε τρία βασικά πράγματα: πειθαρχία, προγραμματισμό και στοχοπροσήλωση. «Πριν από 20 χρόνια, όταν είχα το σοβαρό τροχαίο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι εδώ να παραλάβω ένα τόσο σημαντικό βραβείο μέσα από το ταεκβοντό», σημείωσε και το αφιέρωσε στον κόσμο του αθλήματος.

«Κάθε πρωί να λέμε ευχαριστώ για αυτά που έχουμε και αυτά που ενδεχομένως θα έρθουν», κατέληξε.

Κορυφαία ομάδα ΑμεΑ αναδείχθηκε η εθνική κωφών μπάσκετ.

