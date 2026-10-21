Η Έφη Πίκουλα αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη έναν μήνα πριν φύγει από τη ζωή η ηθοποιός.

Με συγκίνηση μίλησε η Έφη Πίκουλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και τις στιγμές που έζησαν μαζί.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τη σχέση της με την «εθνική σταρ», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόσμημα που κρατά από εκείνην μέχρι και σήμερα. παράλληλα, αποκάλυψε τον συγκινητικό διάλογο που είχαν οι δυο τους στο νοσοκομείο, έναν μήνα ακριβώς πριν από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, η Έφη Πίκουλα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου, μέσα από τη συζήτησή της με την Ζήνα Κουτσελίνη και τους συνεργάτες της, αναφέρθηκε σε στιγμές και αναμνήσεις από τη ζωή της με την Αλίκη.

Η Έφη Πίκουλα υπήρξε σύζυγος του αδερφού της σπουδαίας ηθοποιού, Τάκη Βουγιουκλάκη, ωστόσο μέχρι πρότινος δεν χρησιμοποιούσε το επίθετό του, όταν ρωτήθηκε γι’ αυτό, η ίδια ανέφερε: «Δεν το χρησιμοποιούσα το ‘Βουγιουκλάκη’ γιατί δούλευα με το όνομά μου. Και ήταν η επιθυμία του συζύγου και πολλές φορές μαλώναμε και τσακωνόμασταν: ‘ Μα γιατί δεν χρησιμοποιείς το Βουγιουκλάκη’…», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και λέω από τη στιγμή που δουλεύω με το ‘Πίκουλα’ αν πω ‘Βουγιουκλάκη’, θα με περάσουν για ψώνιο. Και ένιωθα μία συστολή, να πω την αλήθεια και δεν το χρησιμοποιούσα. Τώρα λοιπόν η επιθυμία του, έστω και αργά, έγινε. Η Αλίκη κατάφερε κάτι μοναδικό. Μετά από 30 χρόνια έχει λατρευτεί, έχει αγαπηθεί από ανθρώπους που δεν την γνώρισαν ποτέ».

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Στη συνέχεια, η Έφη Πίκουλα, αναφέρθηκε στον Γιάννη Παπαμιχαήλ και το εξώδικο που απέστειλε στον θείο του Αντώνη Βουγιουκλάκη, με αφορμή το βιβλίο που αναμένεται να εκδοθεί από τον δεύτερο.

Η αναφορά στο σταυρουδάκι που της χάρισε η Αλίκη Βουγιουκλάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Έφη Πίκουλα αναφέρθηκε με συγκίνηση στο δώρο που της έκανε η Αλίκη ακριβώς έναν μήνα πριν φύγει από τη ζωή.

Όπως περιέγραψε, η σπουδαία πρωταγωνίστρια βρισκόταν στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη είχε πάει να την επισκεφθεί. Περιγράφοντας την συγκινητική στιγμή, η Έφη Πίκουλα ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Έχω να θυμάμαι πολύ όμορφες στιγμές… Η Αλίκη με αγκάλιασε αμέσως. Η Αλίκη ήταν ένα κορίτσι, η ψυχή της ήταν ενός μικρού παιδιού. Με αγκάλιασε, και όταν έφυγε η μαμά μου μού είπε ‘τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα και μάνα’. Αυτό έγινε το ’95, δυστυχώς το ’96 η Αλίκη έφυγε. Και θα πω κάτι… 23 Ιουνίου εγώ είχα επέτειο γάμου και η Αλίκη μου χάρισε αυτό εδώ που φοράω τώρα».

Και συνέχισε: «Ένα μήνα μετά, 23 Ιουλίου, η Αλίκη έφυγε. Και όταν της είπα, για να μην καταλάβει, ‘έλα βρε Αλίκη, άστο, μου το δίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο’, έγινε έξαλλη και μου είπε ‘μα σε παρακαλώ βρε Έφη, έχω τόσα. Παρ’ το επιτέλους», κατέληξε η Έφη Πίκουλα.

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