Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απο το ταξίδι τους στην Ιταλία.

Μία νέα ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στα social media στη μνήμη της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία της μεγάλης σταρ από την επίσκεψή της στην Ιταλία, όπου είχε ταξιδέψει μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, τον ίδιο, αλλά και την φίλη της Βουγιουκλάκη, Μουμού Ηλιοπούλου.

Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μη φωτογραφία δεν είχε τραβήξει ο προσωπικός φωτογράφος της μητέρας του, Κλεισθένης Δασκαλάκος, αλλά ο ίδιος.

«Και όσο το καλοκαίρι συνεχίζει, ανεβάζω μια αδημοσίευτη φωτογραφία στο ταξίδι που πήγαμε με την μητέρα μου στην Ιταλία με τον Βλάσση Μπονάτσο και την φίλη της Μουμού Ηλιοπούλου. Και για αλλαγή δεν την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία ο προσωπικός της φωτογράφος Κλεισθένης αλλά εγώ. Για όλους εσάς όμως με λίγη υπομονή θα δείτε πολλές φωτογραφίες από το φακό του Κλεισθένη στο λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και το επιμελείται ο Μάκης Δελαπόρτας και μπορείτε να το προ παραγγείλετε από τις εκδόσεις Άγκυρα @ekdoseisagyra».

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