Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της μέσα στη φύση και τα καταπράσινα τοπία της Ηπείρου.

Βουνά, ποτάμια και χαλάρωση σε αιώρες. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις φετινές διακοπές της Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία της τελευταίες ημέρες απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μέσα στη φύση και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Ειδικότερα, η ηθοποιός φαίνεται πως έχει επιλέξει για τις καλοκαιρινές της διακοπές την ηρεμία και το φυσικό τοπίο της Ηπείρου. Ανάμεσα στου προορισμούς που επισκέφθηκε ήταν ο ποταμός Αχέροντας, οι πηγές του Λούρου, γραφικά χωριά της περιοχής, αλλά και οι Καλαρρύτες, με την ίδια να απαθανατίζει στιγμές από τις περιηγήσεις και τις στάσεις της στη φύση.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, φορώντας το μπικίνι της, λίγο πριν απολαύσει μία δροσερή βουτιά στα νερά του ποταμού. Το φυσικό τοπίο κυριαρχεί σε κάθε φωτογραφία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλα στιγμιότυπα, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει την ηρεμία της καθήμενη πάνω στα βράχια, ενώ οι αιώρες που στέκονται ανάμεσα στα δέντρα φαίνεται πως είναι το σημείο της ξεκούρασής της.