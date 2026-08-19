Το επικό στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Ρία Ελληνίδου από τον λογαριασμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ένα διαφορετικό και άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο δημοσίευσε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου η Ρία Ελληνίδου, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Πιο συγκεκριμένα, η πετυχημένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε στο προφίλ του συντρόφου της στα social media και με χιούμορ αποκάλυψε πως τα σχέδια που είχαν κάνει για τη συγκεκριμένη ημέρα αναβλήθηκαν, λόγω της βραδινής εξόδου που είχε προηγηθεί.

Όπως αποκάλυψε η Ρία Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε κανονίσει μία σύντομη απόδραση στο βουνό, ωστόσο τελικά το σχέδιό του δεν πραγματοποιήθηκε.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, η Ρία Ελληνίδου εμφανίζεται ήρεμη και χαμογελαστή να απολαμβάνει τον καφέ της, ενώ τραγουδά και σχολιάζει με τον δικό της τρόπο την κατάσταση.

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Θα θες να τον βρεις… Μα δεν θα μπορείς… Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…».

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Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται πως απολαμβάνουν κάθε στιγμή της σχέσης τους, καθώς συχνά οργανώνουν σύντομες αποδράσεις, με τον επιχειρηματία να μη χάνει καμία από τις εμφανίσεις της συντρόφου του.