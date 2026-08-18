Η επίσημη ανακοίνωση για την αναβολή της σημερινής συναυλίας.

Αναβλήθηκε η σημερινή συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Σαλαμίνα ως ένδειξη πένθους μετά από τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί και στοίχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Η φωτιά ξέσπασε την Κυριακή, ενώ η εμφάνιση της ερμηνεύτριας ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου.

Η απόφαση για την αναβολή της συναυλίας έγινε γνωστή ύστερα από ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου «Αίας».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας, η οποία μεταφέρθηκε για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει

«ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία, την αναστάτωση αλλά και την οργή που έχει εκφραστεί από Συμπολίτες μας εξαιτίας της καθυστέρησης της επίσημης Ανακοίνωσης. Θέλουμε, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αδιαφορία ή έλλειψη σεβασμού απέναντι στην τραγωδία που έπληξε το Νησί μας.

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Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητα ήταν η ανθρώπινη πλευρά αυτής της δύσκολης ημέρας, και η παρακολούθηση των δραματικών εξελίξεων. Μέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις, ώστε να υπάρξει νωρίτερα επίσημη ενημέρωση.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε η καθυστέρηση της ανακοίνωσης, και κατανοούμε όσους περίμεναν μια άμεση ενημέρωση.

Η Συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και μεταφέρεται για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:30, ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν, τραυματίστηκαν ή δοκιμάζονται από την καταστροφή που έπληξε το νησί μας.

Αυτές τις ώρες δεν υπάρχει χώρος για αντιπαράθεση. Υπάρχει μόνο χώρος για σεβασμό, ενότητα και συμπαράσταση.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ: 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ: 21:30 ΣΤΟ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

{https://www.instagram.com/p/DcJMACnCDMO/}