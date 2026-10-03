Γνωστή γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, τιμάται σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και πολιούχος της Αθήνας.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Διονύσιος

Διονύσης

Νιόνιος

Νύσης

Ντένης

Διονυσία

Διονυσούλα

Νύσα

Σίσσυ

Ντενίζ

Ντενίς

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης έζησε στην Αθήνα κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. και ήταν μέλος του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γνώρισε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. Αργότερα έγινε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχόμενος τον Άγιο Ιερόθεο.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Διονύσιος κήρυξε τον Χριστιανισμό και εκτός Αθηνών και τελικά υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Μαζί του τιμώνται στις 3 Οκτωβρίου και οι Άγιοι Ρουστίκος και Ελευθέριος.

Η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, καθώς θεωρείται πολιούχος της πόλης.