Πότε θα κυκλοφορήσει το λεύκωμα αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη θεωρείται μέχρι και σήμερα μία από τις σημαντικότερες φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη της υποκριτικής και του θεάτρου.

Μέχρι και σήμερα, τριάντα χρόνια από το θάνατό της, οι ταινίες που πρωταγωνίστησε κατέχουν ξεχωριστή θέση στην συνείδηση των ανθρώπων και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα ενδιαφέροντος της ελληνικής showbiz.

Στις 23 Ιουλίου 2026, συμπληρώθηκαν τριάντα ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που η «σταρ της Ελλάδας» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να κυκλοφορήσει το λεύκωμα αφιερωμένο στη ζωή της: «Η Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη».

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τα κείμενα φέρουν την υπογραφή του Μάκη Δελαπόρτα, ενώ οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του προσωπικού της φωτογράφου, Κλεισθένη Δασκαλάκου.

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Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, έγινε γνωστό ότι το λεύκωμα είναι και επισήμως έτοιμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.

Μέσω σχετικής ανάρτησης ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρει: «Έτοιμο και το λεύκωμα Αλίκη Μέσα από το φακό του Κλεισθένη.. κυκλοφορεί το Φθινόπωρο 2026 από τις εκδόσεις Άγκυρα με την επιμέλεια και τα κείμενα του Μάκη Δελαπόρτα».

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Η αφιέρωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ στη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη

Με αφορμή τα τριάντα χρόνια από την ημέρα του θανάτου της, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπο με τη μητέρα του, αναφέροντας μόλις μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά του.

Στο συνοδευτικό κείμενο έγραφε χαρακτηριστικά: «Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα μη φεύγεις μη με αφήνεις μόνο. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα.

Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε, ίσα - ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές».

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