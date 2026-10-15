Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έστειλε εξώδικο στον θείο του, με αφορμή στο βιβλίο για τη ζωή της ηθοποιού.

Μία νέα ένταση προέκυψε στο οικογενειακό περιβάλλον της Αλίκης Βουγιουκλάκη, καθώς το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, έστειλε εξώδικο στον θείο του και αδερφό της ηθοποιού, Αντώνη Βουγιουκλάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε λόγω της επιθυμίας του κ. Βουγιουκλάκη να εκδώσει βιβλίο για τη ζωή της ηθοποιού. Την ίδια ώρα κυκλοφορεί το λεύκωμα «Αλίκη μέσα από τα μάτια του Κλεισθένη», που φέρει την υπογραφή του Μάκη Δελαπόρτα.

Όσα ανέφερε η δικηγόρος του Γιάννη Παπαμιχαήλ στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

Την είδηση για το εξώδικο, επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Έλλη Ρούσου.

«Είναι ο μοναδικός κληρονόμος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, είναι ο γιος της, έχει δικαίωμα να αποφασίζει πότε θα εκδοθεί βιβλίο για τη μητέρα του, τι θα περιέχει.

Είναι περιφρόνηση στο πρόσωπό του», ανέφερε η δικηγόρος του.

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Στο σχετικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης, περιλαμβάνονται και ορισμένες δηλώσεις του Αντώνη Βουγιουκλάκη, ο οποίος απαντά στο ερώτημα αναφορικά με το πώς αισθάνεται για την συγκεκριμένη εξέλιξη:

«Είναι λυπηρό και θεωρώ ότι δεν έχει καμία λογική βάση, ούτε νομική. Το δικό μου, υποθέτω, θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκέμβρη, δεν έχω πληροφορία από τον εκδότη. Η ιστορία με τον Γιάννη με θλίβει, διότι είναι μία συμπεριφορά που τη θεωρώ απαράδεκτη. Όλα τα χρόνια, όσο ήταν η Αλίκη είχαμε άριστες σχέσεις… Δεν έχω ενημέρωση για το εξώδικο, κάτι άκουσα…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βουγιουκλάκης.

Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ, η δικηγόρος, Έλλη Ρούσσου, αναφέρει: «Εν αγνοία του ανακοινώθηκε η έκδοση του βιβλίου από τον Αντώνη Βουγιουκλάκη. Δεν το γνώριζε ο Γιάννης. Πράγματι στείλαμε εξώδικο για να μην χρησιμοποιηθούν τα βιογραφικά, να μην εκδοθεί βιβλίο με βιογραφικά στοιχεία της μητέρας του. Σε αυτό το εξώδικο δεν απάντησαν ακόμη. Ως γιος και κληρονόμος της Αλίκης Βουγιουκλάκη έχει δικαίωμα να αποφασίζει ή να αρνείται την εμπορική εκμετάλλευση βιογραφικών στοιχείων της μητέρας του…».

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