Μία ιδιαίτερη εμπειρία έζησε η Άννα Βίσση το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, καθώς βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά μία από τις πολυσυζητημένες εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν.
Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή «Happy Day», πως η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί με τη φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία της σπουδαίας Καναδής ερμηνεύτριας.
Μάλιστα, είναι γνωστή η αδυναμία της Άννας Βίσση προς την Σελίν Ντιόν.
Μετά την εμφάνιση, η Άννα Βίσση θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε από τη βραδιά.
Η ελληνίδα τραγουδίστρια έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την Σελίν Ντιόν και την έντονη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτήρισε τη στιγμή.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dm56f3jzwxn5?integrationId=40599y14juihe6ly}
«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή ‘αμηχανία’ μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, αναφερόμενη στην συγκινητική αντίδραση της Σελίν Ντιόν απέναντι στην αγάπη και την αποθέωση του κοινού.
Την ίδια στιγμή ωστόσο, η κόντρα που έχει δημιουργηθεί με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.