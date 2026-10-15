Στη Γαλλία βρέθηκε η Άννα Βίσση για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν.

Μία ιδιαίτερη εμπειρία έζησε η Άννα Βίσση το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, καθώς βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά μία από τις πολυσυζητημένες εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή «Happy Day», πως η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί με τη φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία της σπουδαίας Καναδής ερμηνεύτριας.

Μάλιστα, είναι γνωστή η αδυναμία της Άννας Βίσση προς την Σελίν Ντιόν.

Μετά την εμφάνιση, η Άννα Βίσση θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε από τη βραδιά.

Η ελληνίδα τραγουδίστρια έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την Σελίν Ντιόν και την έντονη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτήρισε τη στιγμή.

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«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή ‘αμηχανία’ μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, αναφερόμενη στην συγκινητική αντίδραση της Σελίν Ντιόν απέναντι στην αγάπη και την αποθέωση του κοινού.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, η κόντρα που έχει δημιουργηθεί με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.