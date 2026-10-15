Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά γένια και μαλλιά.

Ο Άρης Σερβετάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά, αναλαμβάνοντας έναν ιδιαίτερο ρόλο. Ο γνωστός ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και η εξωτερική του μεταμόρφωση έχει ήδη τραβήξει την προσοχή.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον ομώνυμο δήμο της Αττικής, και συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026».

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά και πυκνά γένια, υιοθετώντας μια εικόνα που συνδέεται με την προετοιμασία του για τη νέα τηλεοπτική του δουλειά.

Η εκδήλωση στον Άγιο Δημήτριο και η διαφορετική εμφάνιση

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Άρης Σερβετάλης συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», με την παρουσία του να ξεχωρίζει τόσο για την εμφάνισή του όσο και για τον ρόλο που πρόκειται να αναλάβει.

Η αλλαγή στην εικόνα του σχετίζεται με την προσπάθειά του να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά την προσωπικότητα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, τον οποίο θα υποδυθεί στη νέα τηλεοπτική παραγωγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος για την προετοιμασία του ρόλου

Στην προετοιμασία του για τον συγκεκριμένο ρόλο, ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε στην εξωτερική μεταμόρφωση, αλλά επιδίωξε να έρθει πιο κοντά στη μοναστική ζωή και στις συνθήκες μέσα στις οποίες έζησε ο πνευματικός αυτός άνθρωπος.

Τον περασμένο Μάιο, ο Άρης Σερβετάλης επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την καθημερινότητα των μοναχών. Μέσα από αυτή την εμπειρία, επιδίωξε να κατανοήσει βαθύτερα τον τρόπο ζωής, την πνευματικότητα και την πορεία του προσώπου που καλείται να ενσαρκώσει.

{https://www.tiktok.com/@sirkoniordos/video/7696558532434464022?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7596940962636695062}