Ήρθε στην Ελλάδα το Geely E2, το Νο. 1 μοντέλο σε πωλήσεις παγκοσμίως στις κατηγορίες mini και supermini το 2025.

Το νέο Geely E2 έρχεται στην Ελλάδα για να δώσει νέα διάσταση στην καθημερινή ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και άνεση που ξεπερνά τις προσδοκίες της κατηγορίας του. Με μοντέρνο σχεδιασμό, ευρύχωρη καμπίνα και προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, το νέο compact μοντέλο προσφέρει την ευελιξία που απαιτεί η πόλη και την ποιότητα που αναζητά κανείς σε ένα αυτοκίνητο ανώτερης κατηγορίας.

Το Geely E2 εντάσσεται στην γκάμα ως το τρίτο μοντέλο της μάρκας, διευρύνοντας τις επιλογές αμιγούς ηλεκτροκίνησης δίπλα στο Geely E5. Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις των κατηγοριών A & B το 2025, έρχεται στην Ελλάδα με μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει καθημερινή πρακτικότητα, πλούσιο εξοπλισμό και ασφάλεια 5 αστέρων Euro NCAP. Το μεταξόνιο των 2,65 μ. εξασφαλίζει ένα πραγματικά ευρύχωρο εσωτερικό πέντε θέσεων, ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν ιδανικές για την πόλη: μήκος 4,135 μ., πλάτος 1,805 μ. και ύψος 1,58 μ. Η ακτίνα στροφής των 4,95 μ. διευκολύνει τους ελιγμούς, την ώρα που το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα αποδίδει έως 85 kW και προσφέρει αυτονομία έως 345 χλμ. κατά WLTP.

Εξωτερική σχεδίαση με διακριτή ταυτότητα

Η παγκόσμια ομάδα σχεδίασης της Geely διαμόρφωσε ένα αμάξωμα με καθαρές γραμμές, αρμονικές αναλογίες και προσεγμένες λεπτομέρειες. Η αξιοποίηση της χρυσής τομής στις αναλογίες αναδεικνύει την ισορροπία του συνόλου και προσδίδει στο Geely E2 έναν κομψό, σύγχρονο χαρακτήρα.

Στο εμπρός μέρος, οι full LED προβολείς με σχεδίαση εμπνευσμένη από φτερά ενσωματώνονται στις απαλές καμπύλες του αμαξώματος. Η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή και η διαμόρφωση της μάσκας δημιουργούν μια άμεσα αναγνωρίσιμη, φιλική όψη. Στο πλάι, οι γλυπτές επιφάνειες και οι ημιχωνευτές χειρολαβές ενισχύουν τη λιτή αισθητική. Πίσω, τα full LED φωτιστικά σώματα με 78 επιμέρους φωτιστικές μονάδες και η σχεδίαση του παρμπρίζ τονίζουν το πλάτος και ολοκληρώνουν την ισορροπημένη εικόνα του μοντέλου.

Εσωτερικό με ποιότητα και ευρυχωρία ανώτερης κατηγορίας

Η καμπίνα του Geely E2 έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση από την πρώτη στιγμή. Οι οριζόντιες γραμμές του ταμπλό, με έμπνευση από τη ροή του νερού, τα εργονομικά υποβραχιόνια και τα αναπαυτικά καθίσματα δημιουργούν ένα φωτεινό, φιλόξενο περιβάλλον. Το δίχρωμο τιμόνι με επένδυση μικροϊνών και τα προσεγμένα υλικά αναδεικνύουν την ποιότητα της κατασκευής. Το μεταξόνιο των 2,65 μ. αξιοποιείται για τη δημιουργία πέντε λειτουργικών θέσεων. Στη δεύτερη σειρά, η ευρυχωρία παραπέμπει στην κατηγορία C, ενώ το πλήρως επίπεδο δάπεδο διευκολύνει την κίνηση και βελτιώνει την άνεση των πίσω επιβατών. Ο διαθέσιμος χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών φτάνει τα 890 χιλ., υπογραμμίζοντας τη μελετημένη εκμετάλλευση της καμπίνας.

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Η πρακτικότητα ενισχύεται από έξυπνες λύσεις αποθήκευσης: εμπρός χώρος αποσκευών 70 λίτρων, συρτάρι 10 λίτρων κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και ευρύχωρες θήκες στις πόρτες. Ο πίσω χώρος αποσκευών προσφέρει 375 λίτρα και επεκτείνεται έως τα 1.320 λίτρα, ενώ υπάρχει χώρος αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Η εύκολη πρόσβαση, η εργονομική διάταξη των χειριστηρίων και η προσοχή στις λεπτομέρειες κάνουν την καθημερινή χρήση πιο απλή. Στην έκδοση ULTRA, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων προσθέτει μια ιδιαίτερη αισθητική διάσταση στο εσωτερικό.

Ηλεκτρική απόδοση και εκλεπτυσμένη ποιότητα κύλισης

Το Geely E2 βασίζεται στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης GEA της Geely. Η κίνηση στους πίσω τροχούς και η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, με 16 σημεία σύνδεσης, συμβάλλουν στην ισορροπημένη οδική συμπεριφορά και στην αποτελεσματική απορρόφηση των ανωμαλιών. Το σύστημα πέδησης OneBox με λειτουργία CST Comfortable Stopping υποστηρίζει την ομαλή ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, ενισχύοντας την άνεση οδηγού και επιβατών.

Το συμπαγές ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» ενοποιεί βασικές λειτουργίες σε μία μονάδα βάρους 79,8 κιλών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, τη μετάδοση, τον αντιστροφέα, το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας, τον ενσωματωμένο φορτιστή και τη διαχείριση θερμότητας. Η ολοκληρωμένη αυτή διάταξη περιορίζει τον απαιτούμενο χώρο και ενισχύει την ενεργειακή απόδοση.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει ροπή 150 Nm, με ισχύ 60 kW στην έκδοση PRO και 85kW στις TECH και ULTRA. Η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 14,2 και 11,5 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται σε 130 χλμ./ώρα σε όλες τις εκδόσεις.

Η απόδοση των 73,5 χλμ./ώρα στη δοκιμή αποφυγής εμποδίου αποτυπώνει τη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου. Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης G-TCS υποστηρίζει την ελεγχόμενη μεταφορά της ισχύος στον δρόμο και την προβλέψιμη απόκριση σε διαφορετικές συνθήκες πρόσφυσης.

Ασφάλεια 5 αστέρων Euro NCAP

Το Geely E2 απέσπασε την ανώτατη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP του 2026.

Με βάση το νέο πρωτόκολλο, που εξετάζει την ασφάλεια σε τέσσερα στάδια, το μοντέλο σημείωσε 79% στην ασφαλή οδήγηση, 72% στην αποφυγή σύγκρουσης, 86% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

Η αξιολόγηση αναδεικνύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Geely E2 στην προστασία των επιβατών. Το Euro NCAP αναφέρει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση λανθασμένης χρήσης της ζώνης ασφαλείας, την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού. Το προηγμένο eCall έλαβε την πλήρη βαθμολογία για τις πληροφορίες που μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από σύγκρουση.

Προστασία μπαταρίας και επιβατών

Η ασφάλεια του Geely E2 ξεκινά από τη δομή του. Το αμάξωμα τύπου κλωβού ενσωματώνει τη σχεδίαση Clover Force Release της Geely, με πέντε διαμήκεις και οκτώ εγκάρσιες δοκούς. Το πίσω υποπλαίσιο σε διάταξη πλέγματος συμβάλλει στην κατανομή της ενέργειας σύγκρουσης και στην προστασία της καμπίνας.

Οι μπαταρίες LFP της CATL διαθέτουν υδρόψυξη σε όλη τη γκάμα και αξιοποιούν τη σχεδίαση Cell to Pack (CTP) της Geely. Δεκαοκτώ αισθητήρες παρακολουθούν τη θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική θερμική διαχείριση.

Η προστατευτική δομή της μπαταρίας, η θωράκιση του κάτω μέρους από χάλυβα υψηλής αντοχής και η διάταξη τεσσάρων οριζόντιων και πέντε κάθετων στοιχείων ενισχύουν την αντοχή σε εξωτερικές καταπονήσεις. Ένα δικτυωτό πλαίσιο από κράμα αλουμινίου προσθέτει ακαμψία στο σύνολο.

Επτά αερόσακοι προστατεύουν τον οδηγό και τους επιβάτες: μετωπικοί οδηγού και συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί, κεντρικός εμπρός και αερόσακοι τύπου κουρτίνας. Σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης, η τεχνολογία έκτακτης διακοπής του κυκλώματος υψηλής τάσης συμβάλλει στην ηλεκτρική απομόνωση του συστήματος.

Έξυπνη υποβοήθηση στην καθημερινή οδήγηση

Το πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control (ACC), αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης (AEB), προειδοποίηση ακούσιας εξόδου από τη λωρίδα (LDW), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), αλλαγής λωρίδας (LCA) και διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ELKA).

Το σύνολο συμπληρώνουν η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (TSR), η ανίχνευση τυφλού σημείου (BSD), η προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA), η προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας (DOW) και η παρακολούθηση οδηγού (DMS).

Η κάμερα οπισθοπορείας και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης διευκολύνουν τους ελιγμούς. Παράλληλα, τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC), ελέγχου πρόσφυσης (G-TCS), αποτροπής ανατροπής (ARP), υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) και ελέγχου κατάβασης (HDC) συνεργάζονται με τα ABS, EBD και BAS για ολοκληρωμένη υποστήριξη του οδηγού.

Το σύστημα Flyme Auto προσφέρει ένα εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον με άμεση απόκριση και καθαρή απεικόνιση. Η κεντρική οθόνη αφής HD 14,6 ιντσών, με ανάλυση 1.920 × 1.080 και αναλογία οθόνης προς συνολική επιφάνεια 86%, συγκεντρώνει τις λειτουργίες ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων HD 8,8 ιντσών παρουσιάζει ευδιάκριτα τις βασικές πληροφορίες οδήγησης.

Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τον χειρισμό της πλοήγησης, του κλιματισμού, της ψυχαγωγίας και των παραθύρων μέσω φωνητικών εντολών. Η online πλοήγηση περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, με ενημερωμένους χάρτες και δυνατότητα εντοπισμού σημείων φόρτισης.

Η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto προσφέρεται σε όλη τη γκάμα. Το ψηφιακό περιβάλλον συμπληρώνουν εφαρμογές όπως Spotify, Audible, Amazon Music και TuneIn, καθώς και οι εφαρμογές GEELY Apps.

Οι ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού over the air επιτρέπουν τη σταδιακή αναβάθμιση λειτουργιών και δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια χρήσης του αυτοκινήτου.

Ο κλιματισμός με αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, η συνδεσιμότητα Bluetooth και οι θύρες USB —μία Type-A και μία Type-C εμπρός, καθώς και μία Type-A πίσω— εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες.

Ο απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργιών του οχήματος, τα ηλεκτρικά παράθυρα με προστασία από παγίδευση και ο έξυπνος έλεγχος μεγάλης σκάλας φώτων (IHBC) ενισχύουν την ευκολία χρήσης. Τα συστήματα υποβοήθησης επιπέδου 2 υποστηρίζουν τον οδηγό, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη της οδήγησης.

Ηχητική εμπειρία προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις των επιβατών

Οι εκδόσεις PRO και TECH διαθέτουν ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων, με δύο tweeter και δύο woofer, μέγιστης ισχύος έως 140 W. Στην ULTRA, δύο επιπλέον woofer διαμορφώνουν ένα σύνολο έξι ηχείων, με ισχύ έως 200 W.

Η λειτουργία χωρικού ήχου και οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή επιτρέπουν στους επιβάτες να προσαρμόζουν την ακρόαση στο αγαπημένο τους είδος μουσικής, απολαμβάνοντας μια πιο προσωπική εμπειρία σε κάθε διαδρομή.

Αυτονομία και φόρτιση για την καθημερινότητα

Η έκδοση PRO διαθέτει μπαταρία LFP 35,35 kWh, με αυτονομία έως 252 χλμ. και κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ. σε μεικτό κύκλο WLTP. Οι TECH και ULTRA εξοπλίζονται με μπαταρία 47,14 kWh, προσφέροντας έως 345 χλμ. αυτονομίας και κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ.

Η ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) υποστηρίζει ισχύ έως 60 kW στην PRO και έως 80 kW στις TECH και ULTRA, με την φόρτιση από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 23 λεπτά. Σε κατάλληλο σημείο φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), η φόρτιση από 10% έως 100% απαιτεί 5,3 ώρες για την μπαταρία 35,35 kWh και 7,1 ώρες για την μπαταρία 47,14 kWh.

Η συμπαγής διάταξη ηλεκτροκίνησης και η βελτιστοποιημένη διαχείριση θερμότητας συμβάλλουν σε συνολικό βαθμό ενεργειακής απόδοσης 89,2%. Οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται από τις συνθήκες, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και την ισχύ του διαθέσιμου φορτιστή.

Τρεις εκδόσεις με ολοκληρωμένο εξοπλισμό

Η γκάμα του Geely E2 περιλαμβάνει τις εκδόσεις PRO, TECH και ULTRA. Και οι τρεις αξιοποιούν το ηλεκτρικό σύστημα «11 σε 1», με ροπή 150 Nm και τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα.

Η TECH προσφέρει αυξημένη ισχύ και αυτονομία σε σχέση με την PRO, ενώ η ULTRA συνδυάζει το κινητήριο σύστημα της TECH με πρόσθετα στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας.

Η PRO εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 60 kW και μπαταρία 35,35 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 252 χλμ. κατά WLTP, κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ. και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 14,2 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC είναι 60 kW και ο χρόνος φόρτισης AC από 10% έως 100% διαμορφώνεται σε 5,3 ώρες.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αυτόματους full LED προβολείς με λειτουργία Follow Me Home, πίσω φωτιστικά σώματα LED, καθώς και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες.

Στο εσωτερικό, η PRO διαθέτει τιμόνι με επένδυση και ρύθμιση σε τέσσερις κατευθύνσεις, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα —σε έξι κατευθύνσεις για τον οδηγό και τέσσερις για τον συνοδηγό— και επενδύσεις καθισμάτων και κονσόλας από vegan δέρμα. Η άνεση συμπληρώνεται από ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία ενός αγγίγματος και τηλεχειρισμό, φωτισμό ανάγνωσης LED σε όλες τις θέσεις, υποδοχές ISOFIX πίσω, κλιματισμό με απομακρυσμένο έλεγχο και ενεργοποίηση στο ξεκλείδωμα, καθώς και είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί. Το Flyme Auto με πλοήγηση, Apple CarPlay και Android Auto και το ηχοσύστημα τεσσάρων ηχείων περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό. Το πακέτο ασφάλειας διαθέτει περισσότερες από 30 λειτουργίες προστασίας και υποβοήθησης, σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιών και κατοικιδίων και καταγραφικό συμβάντων.

Η TECH διατηρεί τον εξοπλισμό της PRO και αναβαθμίζει την απόδοση με ηλεκτροκινητήρα 85 kW και μπαταρία 47,14 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 345 χλμ. κατά WLTP, με κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ., ενώ η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,5 δευτερόλεπτα.

Η ισχύς ταχυφόρτισης DC αυξάνεται στα 80 kW ενώ η φόρτιση από 20% έως 80% απαιτεί μόλις 23 λεπτά. Η φόρτιση AC από 10% έως 100% ολοκληρώνεται σε 7,1 ώρες.

Η ULTRA συνδυάζει την ισχύ, την μπαταρία, την αυτονομία και τις δυνατότητες φόρτισης της TECH με αναβαθμισμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταλλικά διακοσμητικά στα πλαϊνά μαρσπιέ, υαλοκαθαριστήρες χωρίς πλαίσιο με αισθητήρα βροχής, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, που αναβαθμίζουν την αίσθηση άνεσης. Το ηχοσύστημα έξι ηχείων, η ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου και η κάμερα περιμετρικής θέασης 540° ολοκληρώνουν τον εξοπλισμό της έκδοσης.

Επιπρόσθετα, οι τιμές του Geely E2 συνδιαστικά με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ξεκινούν από €16.990.

Το Geely E2 συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πλαίσιο εγγυήσεων και οδικής βοήθειας που περιλαμβάνει:

Εγγύηση 6 έτη ή 150.000χλμ

High Voltage Battery – 8 έτη ή 150.000 χλμ

6 έτη δωρεάν οδική βοήθεια με mobile service

Το compact ηλεκτρικό της Geely, σχεδιασμένο για να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο εύκολη και πιο ελκυστική φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο κοντά σε περισσότερους ανθρώπους.