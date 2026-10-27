Πειθαρχικός έλεγχος για τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη, μετά τις βολές σε βάρος συναδέλφων του για υπόθεση που ο ίδιος είχε χειριστεί και εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη.

Στα χέρια του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου βρίσκεται πλέον η υπόθεση που αφορά τον εν ενεργεία αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη για τη δημόσια τοποθέτησή του περί «φλέβας διαφθοράς στη Δικαιοσύνη» με αφορμή τη διαφορετική απόφαση που έλαβαν οι αρεοπαγίτες για υπόθεση την οποία ο ίδιος χειρίστηκε και εκκρεμεί η εκδίκασή της στο ακροατήριο.

Η διαβίβαση της υπόθεσης στο ΣτΕ έγινε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, λόγω κωλύματος του αρμόδιου για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος ανώτατων δικαστών, υπουργού Γιώργος Φλωρίδης καθώς είναι αδελφός του γνωστού εισαγγελέα.

Τα επόμενα βήματα

Τώρα ο πρόεδρο του ΣτΕ Μιχ. Πικραμένος θα πρέπει να ορίσει αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου ο οποίος θα αναλάβει σύμφωνα με τον νόμο την έρευνα μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα υπάρξει πορισματική αναφορά αξιολόγησης όλων των στοιχείων.

Δικαστικές πηγές πάντως χαρακτηρίζουν «μονόδρομο» την κίνηση της πειθαρχικής έρευνας σε βάρος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δηλώσεις του οποίου, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς.

Ενδεικτικό της αποδοκιμασίας που συνάντησε η τοποθέτηση του κ. Βασίλη Φλωρίδη ήταν το «μπαράζ» ανακοινώσεων που υπήρξε από τις δικαστικές και εισαγγελικές ενώσεις αλλά και από τον Άρειο Πάγο. Εκείνο ιδιαίτερα που καταδίκασαν όλοι οι συνάδελφοί του, ήταν το γεγονός πως όχι μόνο έπαιρνε θέση σε μία εκκρεμή υπόθεση, την οποία ο ίδιος είχε χειριστεί αλλά και πως κατηγορούσε εμμέσως πλην σαφώς ως διεφθαρμένους τους δικαστές που είχαν εκφράσει διαφορετική άποψη από τη δική του. Δεν ήταν άλλωστε εκείνοι που θεώρησαν τη στάση αυτή του κ. Βασίλη Φλωρίδη ως προσπάθεια επηρεασμού των άλλων δικαστών που θα κρίνουν την υπόθεση στο ακροατήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως παρά το σάλο που προκλήθηκε, ο εν ενεργεία αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου δείχνει να εμμένει στις θέσεις του, με πιο πρόσφατες συνεντεύξεις του, όπως στο σημερινό φύλλο των «Νέων» , υποστηρίζοντας πως με τον τρόπο αυτό άνοιξε το δημόσιο διάλογο για το σημαντικό αυτό θέμα καθώς, όπως αναφέρει, «η συζήτηση για τη διαφθορά δεν μπορεί να μείνει υπόγεια»