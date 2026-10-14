Ο Γιάννης Λιονάκης, ο πρώην μαέστρος της Άννα Βίσση, μίλησε για τη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Μερικές ημέρες έχουν περάσει από όταν ξέσπασε η κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με την ένταση να παίρνει νέες διαστάσεις μετά την απόφαση του μουσικοσυνθέτη να διαχειρίζεται αυτοπροσώπως τα δικαιώματα των δημιουργιών του.

Και οι δύο πλευρές προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις, με την υπόθεση να έρχεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Παράλληλα, πρόσωπα από το οικείο τους περιβάλλον και παλιού συνεργάτες μιλούν για τη δυνατή σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, την ίδια ώρα που παλαιότερες συνεντεύξεις της ερμηνεύτριας έχουν γίνει viral.

Το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, πρώην συνεργάτης της τραγουδίστριας, ο Γιάννης Λιονάκης, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» περιγράφοντας τη σχέση των δύο καλλιτεχνών όπως την έζησε ο ίδιος.

Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: «Δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα φτάνανε σε αυτό το σημείο»

Ο Γιάννης Λιονάκης, στάθηκε στο πλευρό της Άννας Βίσση για μία δεκαετία, με τη συνεργασία τους να ξεκινά το 1994 και να ολοκληρώνεται το 2004.

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Ο ίδιος, μίλησε στον δημοσιογράφο της εκπομπής αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από το 1994 έως το 2004 ήμουν με την Άννα, στην καλύτερη στιγμή της μουσικής βιομηχανίας. Ο ένας δούλευε για τον άλλον. Εγώ προσωπικά τόσα χρόνια δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα φτάνανε σε αυτό το σημείο που φτάσανε τώρα. Ποτέ!

Ήταν τόσο αγαπημένοι, τόσο απελευθερωμένοι, με όλη τη σημασία της λέξης, που έχω εκπλαγεί με αυτό που έχει συμβεί. Στενοχωριέμαι να πω την αλήθεια, γιατί είναι φίλοι μου και ο ένας και ο άλλος».

Αναφερόμενος στον Νίκο Καρβέλα, ο Γιάννης Λιονάκης, δήλωσε: «Ο Νίκος δούλευε ψυχή και σώμα για την Άννα. Η σκέψη του ήταν η Άννα. Πώς θα φτιάξουμε ένα τραγούδι για την Άννα, να ταιριάζει στην Άννα. Δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. Ό,τι δεν έκανε για την Άννα το έδινε σε άλλους».

Και συνέχισε: «Τον πρώτο και μοναδικό άνθρωπο που θα καλούσε η Άννα αν είχε πρόβλημα ήταν ο Νίκος. Καταρχήν ήταν ο ένας στο Λονδίνο και ο άλλος στην Αθήνα και μιλούσαν όλη μέρα στα τηλέφωνα. Κάθε μισή ώρα. Που δεν ήταν μαζί στη ζωή. Μιλούσαν ο ένας στον άλλον για τα προβλήματά τους, όχι μόνο για τα μουσικά. Ήταν κολλητοί. Ο κάθε ένας είχε τον σύντροφό του και βγαίναμε όλοι μαζί…».

«Κάτι έγινε τώρα σε αυτή τη συναυλία, τη μεγάλη που έδωσε η Άννα, που στενοχώρησε ο ένας τον άλλον για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Να τα βρούνε γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα να μαλώσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν σήμα κατατεθέν», κατέληξε ο Γιάννης Λιονάκης.

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