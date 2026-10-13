Όταν η Άννα Βίσση μιλούσε για τις διαμάχες της με τον Νίκο Καρβέλα.

Στον απόηχο της κόντρας που ξέσπασε μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, τα social media «παίρνουν φωτιά» και συνεντεύξεις από το παρελθόν έρχονται ξανά στο προσκήνιο ως… «προφητικές».

Στο παρελθόν, η ερμηνεύτρια είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, εστιάζοντας ανα καιρούς τόσο στις ήρεμες περιόδους της ζωής και της συνεργασίας τους, όσο και στις πιο σκοτεινές τους στιγμές, στις εντάσεις και τους τσακωμούς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση είχαν έρθει σε ρήξη και το 2008 οπότε είχαν σταματήσει να μιλάνε για περίπου δύο χρόνια, όταν ο μουσικοσυνθέτης άσκησε βέτο ώστε η τραγουδίστρια να μην ερμηνεύει τις δημιουργίες τους.

Το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ, προβλήθηκε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται η Άννα Βίσση σε διάφορες στιγμές της ζωής της να μιλά για τον Νίκο Καρβέλα.

Τι δεν θα συγχωρούσε ποτέ η Άννα Βίσση; Όσα δήλωνε στο παρελθόν

Κατά τη διάρκεια του σύντομου αποσπάσματος προβλήθηκε ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη που είχε δώσει η ερμηνεύτρια στον Θέμη Γεωργαντά, όπου είχε εξομολογηθεί τι ήταν εκείνο που δεν θα συγχωρούσε ποτέ.

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Όπως δήλωνε η ερμηνεύτρια, αυτό που θα την έκανε να μην επιστρέψει στη σχέση που είχε με έναν άνθρωπο θα ήταν το να μη σεβαστεί τη δεύτερη ευκαιρία που του δίνει.

Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: «Τη δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον που μου έχει κάνει κάτι πολύ άσχημο, τον έχω συγχωρέσει την πρώτη φορά, περιμένοντάς τον να επανορθώσει και ξανά κάνει το ίδιο λάθος».

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, προβλήθηκε ένα σύντομο στιγμιότυπο από τη συνέντευξη της Άννας Βίσση στον Τάσο Τρύφωνος.

Τότε, η ερμηνεύτρια είχε αναφερθεί σε εκείνες τις φορές που είχε έρθει σε ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα.

Σε ένα σημείο μάλιστα, είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπίσει η ίδια την απόσταση μεταξύ τους, χαρακτηρίζοντάς την «ωραία πικρή περίοδο».

Η Άννα Βίσση, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήταν μία ωραία πικρή περίοδος. Ωραία γιατί; Για να δούμε πώς θα είναι χωρίς τον Νίκο στη ζωή μου; Πιστεύω, οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι πάρα πολύ μεταξύ τους… Παθαίνεις ένα overdose και λες ‘πώς θα είναι να είμαι μόνη μου χωρίς αυτόν τον άνθρωπο;’. Ζώντας το ήταν πάντα σαν μία πικρή χολή. Όταν ξανά συναντηθήκαμε ήταν σαν ένα λυτρωτικό κλάμα ότι καλά κάναμε και μείναμε μακριά ο ένας από τον άλλον γιατί δώσαμε ευκαιρία να ανανεωθούμε και πόσο σημαντικοί είμαστε ο ένας για τον άλλον… Μαλώσαμε, κάποιες καταστάσεις μας έφεραν μακριά… Λογικό, δικαιολογημένοι και οι δύο που θυμώσαμε… Θέλαμε και οι δύο να τα βρούμε, κάποιοι μας έσπρωξαν, νομίζω και να μην μας έσπρωχναν θα τα βρίσκαμε… Ο λόγος που τσακωθήκαμε είχε να κάνει με άλλους γύρω μας…», είχε αναφέρει η ερμηνεύτρια μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Άννα Βίσση στην Αννίτα Πάνια, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αναφερθεί στην περίοδο που ο Νίκος Καρβέλας της είχε απαγορεύσει να ερμηνεύει τις δημιουργίες του.

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