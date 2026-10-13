Σε ρήξη η σχέση του Νίκου Καρβέλα και της Αννίτας Πάνια.

Την ώρα που η σχέση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση δοκιμάζεται έντονα, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται για να ταράξει τα νερά.

Αυτή τη φορά, έρχεται στο προσκήνιο η σχέση του γνωστού μουσικοσυνθέτη με την πρώην σύζυγό του, Αννίτα Πάνια, καθώς φαίνεται πως πλέον δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό».

Ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια αποτελούσαν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ο γάμος τους ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε δέκα χρόνια αργότερα, ενώ μαζί απέκτησαν και έναν γιο, τον 19χρονο πλέον, Ανδρέα.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άννα Βίσση με την Αννίτα Πάνια διατηρούσαν όλα αυτά τα χρόνια άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Η ερμηνεύτρια μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στην Ελένη Μενεγάκη, είχε δηλώσει πως ο γάμος του γνωστού μουσικοσυνθέτη με την παρουσιάστρια της είχε προκαλέσει συγκίνηση και χαρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ρήξη Νίκος Καρβέλα – Αννίτα Πάνια: Η αποκάλυψη από το «Πρωινό»

Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους φαίνεται πως διατηρούσαν άριστες σχέσεις μεταξύ τους, ωστόσο τα νέα δεδομένα παρουσιάζουν μία νέα ρήξη.

Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή το «Πρωινό», η Φωτεινή Πετρόγιαννη στάθηκε σε επιβεβαιωμένες πηγές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Οι πληροφορίες μας, οι οποίες είναι διασταυρωμένες, νομίζω δεν χωράει αμφισβήτηση, είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με την Αννίτα Πάνια, παρά την εξαιρετική σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν επαφή οι δυο τους. Δεν μιλούν, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή».

«Σε αντίθεση με την Άννα Βίσση που έχει εξαιρετική σχέση με την Αννίτα Πάνια», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3jr7de3skh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο η είδηση έρχεται στη δημοσιότητα την ώρα που ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τη σχέση τους να παραμένει τεταμένη.