Ο ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισα με τη σύζυγό του μέχρι να αποκτήσουν παιδί.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Σταύρος Νικολαΐδης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πατρότητα και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του μέχρι να αποκτήσουν το δικό τους παιδί. Παράλληλα, μίλησε για τις αποβολές που είχε η σύζυγός του, τονίζοντας ότι «δεν είναι εύκολο να χάνεις μωρό στον πέμπτο μήνα».

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή έχει έναν γιο 9 ετών, ο οποίος έχει αντιληφθεί την δουλειά του μπαμπά του στην τηλεόραση: «Είναι 9 χρονών πια, καταλαβαίνει. Εδώ, όταν πω κάτι διαφορετικό από το κείμενο με ‘διορθώνει’…».

Όσα δήλωσε ο Σταύρος Νικολαΐδης

Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι μέχρι να γίνουν γονείς, ο Σταύρος Νικολαΐδης, δήλωσε: «Ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά. Δεν είναι εύκολο να χάνεις μωρό στον πέμπτο μήνα. Κάνεις γέννα στην ουσία».

Και στη συνέχεια, επισήμανε ότι με τη σύζυγό του στήριξαν ο ένας τον άλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που βίωσαν: «Ήμασταν και οι δύο τυχεροί, γιατί συναγωνιζόμασταν ποιος από τους δύο θα στηρίξει τον άλλον… Πέρασε από μυαλό μας (σ.σ η υιοθεσία), όταν το έχεις περάσει τρεις φορές... Οι δύο ήταν στον πέμπτο μήνα και η μία στον τρίτο, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε».

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