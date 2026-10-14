Συγκινήθηκε ο τραγουδιστής μιλώντας για τον πατέρα του.

Λίγος καιρός έχει περάσει από όταν ο πατέρας του Χρήστου Χολίδη έφυγε από τη ζωή, λίγες εβδομάδες πριν ο γνωστός τραγουδιστής γίνει γονιός για πρώτη φορά.

Ο ερμηνευτής, χάρισε στον γιο του το όνομα του πατέρα του, Χάρης, με την ανάρτησή του στα social media να προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση.

Ο Χρήστος Χολίδης, το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο γνωστός ερμηνευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην απώλεια του πατέρα του, σημειώνοντας ότι οι τελευταίοι μήνες είναι ιδιαίτερα φορτισμένοι για εκείνον.

Η παρουσιάστρια υποδέχθηκε στο πλατό τον ερμηνευτή, με τον ίδιο να φαίνεται ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την προβολή ενός σύντομου αποσπάσματος.

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Μετά το βίντεο, ο Χρήστος Χολίδης προσπάθησε να εκφραστεί, με την συγκίνησή του να είναι φανερή.

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Χρήστος Χολίδης: «Λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν, με εμένα το παράκανε»

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο ερμηνευτής, εξομολογήθηκε πως τον τελευταίο χρόνο ήρθε αντιμέτωπος με αρκετές δυσκολίες, λόγω συνθηκών, καθώς πέρα από τη μάχη που έδινε ο πατέρας του στο νοσοκομείο, ο ίδιος έπρεπε να είναι σε θέση ώστε να σταθεί στο πλευρό της συζύγου του, που τότε ήταν έγκυος:

«Απλά τον τελευταίο καιρό έχω περάσει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, από τον Φεβρουάριο. Καμιά φορά λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν... Δεν ξέρω, κάπως έτσι το λένε. Με εμένα λίγο το παράκανε. Γιατί την ίδια εποχή που πέρναγα αυτό, έπρεπε να τραγουδάω, έπρεπε να διαχειριστώ μία έγκυο γυναίκα στον μήνα της και τους γονείς μου, τη μητέρα μου και τις αδελφές μου, οι οποίες ήταν στα κάγκελα κι εγώ έπαιζα θέατρο σε όλους αυτούς και δεν είμαι ηθοποιός. Ήταν πολύ δύσκολο...».

«Ευτυχώς έκανα τα πράγματα όπως ήθελα να τα κάνω, αργότερα, γιατί μας έλεγε από πριν πώς θέλει να τον θάψουν και όλα αυτά. Και τα έκανα όπως ήθελε», κατέληξε ο Χρήστος Χολίδης, μιλώντας για τον πατέρα του.

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Η ανάρτηση του Χρήστου Χολίδη μόλις γεννήθηκε ο γιος του

{https://www.instagram.com/p/DYKAiTliHHt/?hl=el&img_index=5}