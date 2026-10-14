Η κατάσταση της υγείας της 55 μέρες μετά το σοβαρό τροχαίο.

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από όταν η Μαρία Κανελλοπούλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό της.

Η γνωστή ηθοποιός, στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στη δημοσίευσή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».

Λίγες ώρες αργότερα, πρόσωπο από το κοντινό της περιβάλλον, γνωστοποίησε ότι η ηθοποιός βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής 4

Σεπτεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», αποκαλύφθηκε ότι η ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ύστερα από τροχαίο ατύχημα.

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Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν τότε ότι το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά στην σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.

Μαρία Κανελλοπούλου: Η αποκάλυψη για την υγεία της από την εκπομπή «Το πρωινό»

Το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του αναφέρθηκαν στην κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.

Όπως έγινε γνωστό, η Μαρία Κανελλοπούλου, 55 μέρες μετά το ατύχημα παραμένει σε κέντρο αποκατάστασης δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Η ίδια, είχε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μία φωτογραφία με αμαξίδιο και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει τραυματιστεί στο ιερό οστό της σπονδυλικής στήλης.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της αναμένεται να καλυτερεύσει, αλλά χρειάζεται χρόνος για την ανάρρωση.

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