Η ώρα της διπλής αποχώρησης.

Με μία απαιτητική, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δοκιμασία ήρθαν αντιμέτωπα τα μοντέλα του GNTM 7, το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου.

Οι 20 διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο πλατό, εκεί όπου αντίκρισαν μία δοκό, πάνω στην οποία κλίθηκαν να ποζάρουν, να φωτογραφηθούν και να αναδείξουν αέρινες δημιουργίες.

Για μία ακόμη φορά έπρεπε να διαγωνιστούν σε ζευγάρια, με το ζητούμενο αυτή τη φορά να απαιτεί πλήρη συνεργασία τόσο την ώρα του σετ όσο και αργότερα, την ώρα της αποχώρησης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τα ζευγάρια παρέμειναν ακριβώς ίδια με την προηγούμενη δοκιμασία, εκτός από εκείνα που επέλεξε να δυσκολέψει ο Γιάννης, ο νικητής του προηγούμενου σετ.

Ο ίδιος, είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει ένα συγκεκριμένο προνόμιο που αφορούσε αρχικά την ασυλία του.

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Συγκεκριμένα, κλίθηκε να αποφασίσει αν θα κρατήσει την Φωτεινή για παρτενέρ του, χαρίζοντάς της αυτόματα την ασυλία, ή αν θα ήθελε να αλλάξει ζευγάρι. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να συνεργαστεί και πάλι με τη Φωτεινή, δηλώνοντας το θεωρεί και δίκαιο.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να αλλάξει τη δομή ενός άλλου ζευγαριού. Η επιλογή του ήταν στρατηγική και απόφασή του ήταν να βάλει την Αναστάζια με τον Γιώργο μαζί και τον Νικόδημο με τον Χρύσανθο.

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Το πιο δύσκολο σκέλος της σημερινής δοκιμασίας ήταν η επιλογή της φωτογραφίας που θα κρινόταν, καθώς κάθε ζευγάρι θα έπρεπε να συνεργαστεί έτσι ώστε να διαλέξει ανάμεσα σε τρεις την καλύτερη λήψη που θα έφτανε στο πλατό αποχώρηση.

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Η Σταυρούλα Χ. όταν της ζητήθηκε βοήθεια από τους συμπαίκτες της για την επιλογή τις κατάλληλης φωτογραφίας, εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά της.

«Δεν είμαι η μητέρα Τερέζα για να σε σώσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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GNTM 7: Το ζευγάρι που αποχαιρέτησε το όνειρο και οι δύο νικητές

Από τη σημερινή δοκιμασία προέκυψαν δύο ηττημένοι που αποχαιρέτησαν το όνειρο και δύο μοντέλα που θα μοιραστούν το έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία στην επόμενη δοκιμασία αποχώρησης.

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Στην κορυφή του βάθρου στάθηκαν οι: Αναστάζια και Γιώργος, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την παρουσία τους στη σημερινή δοκιμασία.

Οι δυο τους κατάφεραν να αναδειχθούν ανάμεσα στα υπόλοιπα ζευγάρια με τις πόζες τους να έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των κριτών.

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Στον αντίποδα, ωστόσο, βρέθηκαν οι: Chris και Μαρινέλλα, το ζευγάρι που κέρδισε τις λιγότερο καλές κριτικές και αποχώρησε.

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Οι πόζες τους δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους κριτές με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην έξοδό τους από τον φετινό διαγωνισμό.

Η συνεργασία τους πάνω στη δοκό φάνηκε ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη, ενώ η τελική λήψη δεν ήταν αρκετή για να τους κρατήσει στο παιχνίδι.