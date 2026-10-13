Η Αναστάζια εντυπωσίασε τον Άγγελο Μπράτη.

Διαφορετική και γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις ήταν η προσπάθεια της Αναστάζια και του Γιώργου στη σημερινή δοκιμασία του GNTM 7.

Απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι 22 διαγωνιζόμενοι κλίθηκαν να ποζάρουν πάνω σε δοκό ισορροπίας και μέσα από τις φωτογραφίες τους να αναδείξουν τις αέρινες δημιουργίες που φορούσαν.

Τα μοντέλα δούλεψαν σε ζευγάρια, με την κάθε προσπάθεια να κρίνεται συνολικά.

Στο τέλος τις βραδιάς δύο παίκτες θα αποχωρήσουν.

GNTM 7: Η μαγική προσπάθεια της Αναστάζια

Η Αναστάζια και ο Γιώργος ήταν ένα από τα ζευγάρια που κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τόσο την Ζενεβιέβ, όσο και τη σημερινή φωτογράφο.

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Ο Άγγελος Μπράτης, βέβαια, από τη δική του την πλευρά, εξέφρασε ανοιχτά τον ενθουσιασμό του, χαρακτηρίζοντας την Αναστάζια ως «πεταλούδα».

Την ώρα που η διαγωνιζόμενη συνέχιζε να ποζάρει πάνω στη δοκό, ο Μπράτης σηκωνόταν από τη θέση του δείχνοντας φανερά την ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα, ενώ η Ζενεβιέβ κατεύθυνε το Γιώργο ώστε να πετύχουν την απόλυτη λήψη.

«Είναι όνειρο», δήλωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Παράλληλα, μερικοί από τους συμπαίκτες των δύο διαγωνιζόμενων μίλησαν στην κάμερα του GNTM εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την ευλυγισία και το ταλέντο της Αναστάζια να ποζάρει με αυτή την άνεση.

{https://www.youtube.com/watch?v=XTRd0gvv6fo&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}