Στο χθεσινό επεισόδιο η Μαριέττα και ο Σταύρος αποχαιρέτησαν το όνειρο του GNTM 7.

Το χθεσινό, πρώτο πλατό του GNTM 7 οδήγησε σε μία διπλή αποχώρηση που άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού.

Στο πλατό αποχώρησης, τα μοντέλα κρίθηκαν για τη διπλή τους φωτογράφιση σε ζευγάρια, με τους ίδιους να έχουν επιλέξει τη φωτογραφία που παρουσιάστηκε στους κριτές.

Νικητής αναδείχθηκε ο Γιάννης, ο οποίος κέρδισε το έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, τα 20 μοντέλα μπήκαν στο πλατό και αντίκρισαν μία δοκό, πάνω στην οποία καλούνται να ποζάρουν, να φωτογραφηθούν και να αναδείξουν αέρινες δημιουργίες.

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Τα ζευγάρια παραμένουν ακριβώς τα ίδια με την προηγούμενη δοκιμασία, ωστόσο αυτή τη φορά θα πρέπει να λειτουργήσουν 100% συνεργατικά.

Στο τέλος της βραδιάς το ζευγάρι με την πιο αδύναμη λήψη αποχωρεί.

Οι εκπλήξεις του GNTM 7 δεν σταματούν

Στο πλατό η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης υποδέχθηκαν τα μοντέλα χαρίζοντάς τους τις κατάλληλες συμβουλές και οδηγίες για να ξεκινήσει η σημερινή δοκιμασία.

Ο Γιάννης, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει ένα συγκεκριμένο προνόμιο.

Το προνόμιο αυτό είχε σχέση με την ασυλία του.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης κλίθηκε να αποφασίσει αν θα κρατήσει την Φωτεινή για παρτενέρ του, χαρίζοντάς της αυτόματα την ασυλία, ή αν θα ήθελε να αλλάξει ζευγάρι. Αν ήθελε, μπορούσε να επιλέξει να χαρίσει το προνόμιό του σε κάποιο άλλο ζευγάρι.

Ο ίδιος, επέλεξε να συνεργαστεί και πάλι με τη Φωτεινή, δηλώνοντας ότι είναι αυτό που θέλει καθώς το θεωρεί και δίκαιο.

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Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να αλλάξει ένα άλλο ζευγάρι. Η επιλογή του ήταν να βάλει την Αναστάζια με τον Γιώργο μαζί και τον Νικόδημο με τον Χρύσανθο.

Οι εντάσεις, όμως δεν έλειψαν, καθώς η Σταυρούλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της που θα έπρεπε να διαγωνιστεί και πάλι με τον Μάνο.

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Μία ανατροπή όμως, προκάλεσε ένταση στο σετ, καθώς η Σοφία πριν ακόμη ξεκινήσει η δοκιμασία, έσκισε το ρούχο της, τη δημιουργία με την οποία κλήθηκε να ποζάρει. Το περιστατικό συνέβη κατά λάθος όταν η διαγωνιζόμενη έκανε πρόβα τις πόζες που είχε σκοπό να παρουσιάσει πάνω στη δοκό.