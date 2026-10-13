Έντεκα κορίτσια και έντεκα αγόρια μπήκαν στο σπίτι του GNTM 7. Δύο μοντέλα αποχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, τα πρόσωπα που ξεχώρισαν μετά από εντυπωσιακά και απαιτητικά challenges, 11 κορίτσια και 11 αγόρια, μπήκαν στο σπίτι του εντελώς ανανεωμένου, πιο σύγχρονου από ποτέ, γεμάτο glamour και ομορφιά GNTM 7, με έναν και μόνο στόχο: την κατάκτηση του τίτλου και των επάθλων!

GNTM 7 - Τα 11 κορίτσια

Μαριέττα Δαρζέντα (αποχώρησε στο χθεσινό επεισόδιο – Δευτέρα 12/10)

Με καταγωγή από τη Ρόδο και έχοντας πλέον κάνει την Αθήνα βάση της, η 28χρονη Μαριέττα ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα, έχοντας διανύσει μια πορεία γεμάτη διαφορετικές εμπειρίες και σημαντικούς σταθμούς.

Έχει εργαστεί ως αεροσυνοδός, ως δασκάλα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έκανε μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική ψυχολογία, αλλά όσους στόχους και αν κατακτούσε κάτι έλειπε: το όνειρο του μόντελινγκ που είχε από μικρή και δεν κατάφερε να κυνηγήσει… έως τώρα..!

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Οι δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία της δεν λειτούργησαν ως εμπόδιο αλλά ως μαθήματα ζωής. Με ωριμότητα, αυτογνωσία και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ποτέ, έρχεται στο GNTM για να διεκδικήσει την ευκαιρία που μπορεί να άργησε, αλλά τελικά δεν χάθηκε.

Για τη Μαριέττα, το GNTM δεν είναι μόνο ένας διαγωνισμός. Είναι η απόδειξη ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ότι η σωστή στιγμή είναι εκείνη που αποφασίζεις να τολμήσεις να κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς.

Σοφία Δημοπούλου

Η Σοφία είναι 21 ετών και έρχεται από τη Λήμνο στο GNTM χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο μόντελινγκ, αλλά με όλα τα στοιχεία που μπορούν να την κάνουν να ξεχωρίσει. Με ουκρανικές ρίζες, εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και μια άγρια, ακατέργαστη ομορφιά, μοιάζει με λευκό καμβά έτοιμο να μεταμορφωθεί μέσα από τις δοκιμασίες του διαγωνισμού.

Το σώμα της έχει διαμορφωθεί μέσα από χρόνια ενασχόλησης με τον χορό και το αγωνιστικό pole dancing, ένα απαιτητικό άθλημα στο οποίο έχει καταφέρει να διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Σοφία, όμως, δεν είναι από τους ανθρώπους που χρειάζονται πολλά λόγια για να αποδείξουν την αξία τους. Προτιμά να αφήνει τις πράξεις να μιλούν για εκείνη και να απαντά στις προκλήσεις με το αποτέλεσμα.

Με αποφασιστικότητα, τόλμη και αυτοπεποίθηση, μπαίνει στο GNTM έτοιμη να δοκιμάσει τα όριά της και να διεκδικήσει όχι απλά μια θέση, αλλά τη νίκη.

Φωτεινή Καραμήτσιου

Η Φωτεινή είναι 25 ετών, κατάγεται από το Σουδάν, την Κύπρο και τα Τρίκαλα και η εμφάνιση της σίγουρα ξεχωρίζει. Αν και petite model, η παρουσία της μόνο απαρατήρητη δεν περνά.

Με εκρηκτική ενέργεια, δυναμισμό και πολυπολιτισμικό αέρα, κεντρίζει το ενδιαφέρον και καταφέρνει να συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω της.

Έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες και εργάζεται ως Anti-money Laundering Specialist κατά των οικονομικών εγκλημάτων, ενώ παράλληλα, ασχολείται με το μόντελιγκ τα τελευταία 5 χρόνια αριθμώντας ήδη σημαντικές συνεργασίες στο βιογραφικό της. Στο GNTΜ έρχεται για να αποδείξει πως η προσωπικότητα, η αυτοπεποίθηση και το attitude μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Καρολίνα Κλος

Γεννημένη στην Αθήνα, αλλά με πολωνικές ρίζες, η 21χρονη Καρολίνα είναι η απόδειξη ότι η πειθαρχία και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν. Φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ, πρώην αθλήτρια στο άλμα εις ύψος, πιανίστρια με αδυναμία στον Σοπέν και μοντέλο τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μάθει να κυνηγά κάθε στόχο με συνέπεια και αφοσίωση.

Είναι επίμονη, αποφασιστική και πίσω από την ήρεμη παρουσία της κρύβεται ένας ανταγωνιστικός χαρακτήρας. Αν και είναι από τους ανθρώπους που προτιμά να μιλά με την προσπάθεια, τη στοχοπροσήλωση και το αποτέλεσμα, δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της, όταν κάτι την αφορά ή όταν πιστεύει πως αξίζει να ακουστεί.

Στο GNTM έρχεται αποφασισμένη να εξελιχθεί και να διεκδικήσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους του διαγωνισμού!

Ανθή Μανώλογλου

Η Ανθή είναι 21 ετών, μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη και σήμερα σπουδάζει Νηπιαγωγός στη Θεσσαλονίκη.

Με ήρεμη προσωπικότητα και αθώα εμφάνιση, δίνει την εντύπωση του κοριτσιού της διπλανής πόρτας. Όμως οι πρώτες εντυπώσεις δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια, αφού πίσω από το γλυκό της χαμόγελο και το ρομαντικό της προφίλ κρύβεται μια πλευρά γεμάτη θηλυκότητα και εκφραστικότητα, που μαγνητίζει τον φακό.

Η πρόκληση στο GNTM για την Ανθή είναι να μετατρέψει τον ρομαντισμό και την ευαισθησία της σε μοντελικά προσόντα και να ανακαλύψει, μέσα από τα μάτια των κριτών, τις πραγματικές δυνατότητές της στον χώρο του μόντελινγκ.

Στόχος της είναι να ξεπεράσει τα όρια που της βάζουν οι άλλοι, αλλά και η ίδια στον εαυτό της.

Σταυρούλα Μαυρομάτη

Η Σταυρούλα είναι 20 ετών, μεγάλωσε στην Κατερίνη και τα τελευταία δύο χρόνια ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου ασχολείται με την αργυροχρυσοχοΐα αλλά και το μόντελινγκ.

Πίσω από το γλυκό της πρόσωπο κρύβεται μια προσωπικότητα με ευαισθησία, που γνωρίζει όμως πολύ καλά τι θέλει και, όταν σχηματίσει άποψη, δύσκολα κάνει πίσω.

Αντίθετα, δεν διστάζει να υποστηρίξει σθεναρά τη θέση της, ακόμη κι όταν αυτή δεν βρίσκει σύμφωνους τους γύρω της. Ίσως κάποιοι να τη θεωρήσουν εύκολη αντίπαλο.

Εκείνη, όμως, πιστεύει πως πολλές φορές οι πιο δυνατοί αντίπαλοι είναι αυτοί που δεν αποκαλύπτουν από την αρχή όλα τους τα «χαρτιά». Άλλωστε η Σταυρούλα έρχεται στο GNTM αποφασισμένη να αποδείξει ότι η πραγματική δύναμη μπορεί να κρύβεται στην ευαισθησία και ότι οι μεγαλύτερες ανατροπές έρχονται από εκεί που κανείς δεν τις περιμένει.

Μαρινέλα Μπίτση

Η Μαρινέλα είναι 21 ετών, κατάγεται από την Αλβανία και αγαπά τη φύση, τον διαλογισμό και την αυτοβελτίωση. Ο χώρος του μόντελινγκ δεν της είναι άγνωστος, αφού έχει συμμετάσχει σε διαφημιστικές καμπάνιες, editorials και φωτογραφήσεις για ρούχα και κοσμήματα.

Η ίδια, όμως, δεν είναι το μοντέλο που θα σου τραβήξει την προσοχή με ένταση, αλλά με την ιδιαίτερη ενέργεια και την ξεχωριστή της αύρα. Πίσω από τη φαινομενική της συστολή κρύβεται μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση.

Μόλις βρεθεί μπροστά στον φακό, η Μαρινέλα αφήνει πίσω τη ντροπαλή πλευρά της και αποκαλύπτει ένα μοντέλο με ένστικτο, εκφραστικότητα και δυναμική παρουσία. Στο GNTM έρχεται για να αφήσει πίσω τη ζώνη άνεσής της, να δοκιμάσει τα όριά της και για να αποδείξει πως η παρουσία δεν χρειάζεται να είναι «θορυβώδης» για να είναι ισχυρή.

Παναγιώτα Μπουγέλη

Η 18χρονη Παναγιώτα αφήνει για λίγο τις επιγονατίδες της στη Θεσσαλονίκη και τη μπάλα του βόλεϊ στο γήπεδο και κατεβαίνει στην Αθήνα για να κατακτήσει την κορυφή στο βάθρο του GNTM.

Η αθλητική της πορεία τής έχει χαρίσει πειθαρχία, αντοχή και νοοτροπία πρωταθλητισμού. Παρότι τα ψηλοτάκουνα δεν αποτελούν ακόμη μέρος της καθημερινότητάς της, η φυσική της ομορφιά, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και η φρέσκια παρουσία της, την καθιστούν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά μοντέλα του διαγωνισμού.

Με μικρή εμπειρία στο χώρο του μόντελινγκ, η Παναγιώτα έρχεται στο GNTM για να αποδείξει ότι το ταλέντο είναι μόνο η αρχή και ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην εξέλιξη. Άλλωστε, ως αθλήτρια, γνωρίζει πως οι μεγάλες νίκες κερδίζονται με επιμονή και σκληρή δουλειά.

Άννα Σακέρι

Με ελληνοϊταλική καταγωγή και έντονη προσωπικότητα, η 18χρονη Άννα φέρνει στο GNTM τη δημιουργικότητα και το ταμπεραμέντο ενός ανθρώπου που ζει μέσα από την τέχνη, χωρίς να φοβάται να εκφραστεί και να ξεχωρίσει.

Σπουδάζει Μουσική Τεχνολογία, γράφει στίχους, δημιουργεί μουσική, κάνει μονωδία στο Εθνικό Ωδείο, χορεύει και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις. Μπορεί να μην έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο του μόντελινγκ, διαθέτει, όμως, φαντασία, ενθουσιασμό και, πάνω απ’ όλα, μεγάλο πάθος για τη μόδα.

Παρακολουθεί στενά τις τάσεις, εμπνέεται από τους αγαπημένους της οίκους και ονειρεύεται τη στιγμή που θα βρεθεί σε μια πραγματική πασαρέλα. Για την Άννα, το GNTM είναι το σημείο όπου όλα αυτά που αγαπά μπορούν να συναντηθούν και να ανοίξουν έναν καινούργιο δρόμο.

Άλλωστε, όπως λέει και η ιταλική φράση, «Chi osa, vince» - «Όποιος τολμά, κερδίζει». Και η Άννα είναι έτοιμη να τολμήσει στο GNTM και να δείξει μέχρι πού μπορεί να την οδηγήσει το πάθος της.

Σταυρούλα Χαλκιά

Η Σταυρούλα είναι 21 ετών και έρχεται στο GNTM όχι για να ανακαλύψει τον χώρο της μόδας, αλλά για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να αποδείξει ότι έχει όλα όσα χρειάζονται για να ξεχωρίσει! Από τα 16 της εργάζεται επαγγελματικά ως μοντέλο, έχοντας ήδη σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό της.

Δυναμική, φιλόδοξη και απαιτητική πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό της, δεν φοβάται τις μεγάλες προκλήσεις ούτε τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, εμπιστεύεται το ένστικτό της, πιστεύει στις δυνατότητές της και δεν διστάζει να εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη της, με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές.

Για τη Σταυρούλα το GNTM δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός - είναι η ευκαιρία να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Με αποφασιστικότητα, επιμονή και τη διάθεση να παραμείνει αυθεντική μέχρι τέλους, είναι έτοιμη να δώσει τη δική της «μοντελική μάχη» στο GNTM και να κατακτήσει την θέση που πιστεύει ότι της αξίζει.. αυτή της κορυφής!

Anastazja Krawczynska

Με καταγωγή από την Πολωνία, αλλά αισθητική που παραπέμπει στο Παρίσι, η 22χρονη Anastazja είναι η ενσάρκωση της «γαλλικής φινέτσας». Φοιτήτρια Γαλλικής Φιλολογίας, απόφοιτη ελληνογαλλικού σχολείου και με 14 χρόνια ενασχόλησης με το μπαλέτο, έχει μάθει από μικρή τι σημαίνουν η πειθαρχία, η κομψότητα, η ευγένεια και η σκηνική παρουσία.

Στοιχεία που την ξεχωρίζουν και ως μοντέλο. Με το μόντελινγκ ασχολείται από τα 17 της και τα τελευταία χρόνια το κυνηγά πιο επαγγελματικά, έχοντας ήδη περπατήσει για σημαντικά ονόματα της μόδας.

Η ίδια ξέρει πολύ καλά πού θέλει να φτάσει: στα μεγάλα editorials, στις διεθνείς καμπάνιες και, φυσικά, στον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Το Παρίσι και η haute couture αποτελούν για εκείνη τον απόλυτο προορισμό.

Και το GNTM, είναι η ευκαιρία να κάνει ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στη ζωή και την καριέρα που ονειρεύεται. Άλλωστε, ο στόχος της είναι ξεκάθαρος.. να είναι εκείνη το νέο GNTM. Και είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει το όνειρό της μέχρι τέλους.

GNTM 7 - Τα 11 αγόρια

Χρήστος Κουτούλας



Ο Χρήστος είναι 24 ετών κατάγεται από την Κέρκυρα, ζει στη Θεσσαλονίκη και πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα Οικονομικά.

Τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ, μια επιλογή που τον έχει οδηγήσει μέχρι την Αίγυπτο, όπου, όπως λέει ο ίδιος, κατάφερε να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό του και να γνωρίσει καλύτερα τις δυνατότητές του. Κοινωνικός, επικοινωνιακός αλλά και αποφασιστικός, ο Χρήστος ξέρει να προσαρμόζεται σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Η πίεση και ο ανταγωνισμός δεν τον φοβίζουν. Αντίθετα, θεωρεί πως είναι οι συνθήκες που τον κάνουν να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.Στο GNTM μπαίνει με αυτοπεποίθηση, ενέργεια και ξεκάθαρη διάθεση να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής. Ξέρει πως ο δρόμος μέχρι το τέλος δεν θα είναι εύκολος, όμως ο ανταγωνισμός είναι ακριβώς αυτό που τον εξιτάρει. Και αν κάτι απεχθάνεται.. είναι να χάνει.. Και στο GNTM είναι αποφασισμένος να κερδίσει.

Σταύρος Μαρτάρας (αποχώρησε στο χθεσινό επεισόδιο – Δευτέρα 12/10)

Όποιος πιστεύει ότι ο 18χρονος Σταύρος θα είναι μια ήσυχη παρουσία στο φετινό GNTM, μάλλον θα εκπλαγεί. Γιατί πίσω από την πρώτη εικόνα κρύβεται ένας χαρακτήρας με έντονη προσωπικότητα και άποψη.

Σπουδάζει Communication & PR, αγαπά τη μόδα από μικρός και παρότι δεν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το μόντελινγκ, έχει πάντα διάθεση να πειραματίζεται με ρούχα, looks και διαφορετικές εκδοχές του εαυτού του.

Το μεγαλύτερο όπλο του είναι η ανοιχτή του σκέψη. Δεν φοβάται τις αλλαγές, τις μεταμορφώσεις ή τις προκλήσεις και αντιμετωπίζει κάθε νέα εμπειρία ως ευκαιρία εξέλιξης. Με οδηγό την αυθεντικότητα και τη διάθεσή του να τολμήσει, ο Σταύρος έρχεται στο GNTM για να αποδείξει ότι η προσωπικότητα μπορεί να γίνει το πιο δυνατό στοιχείο ενός μοντέλου.

Γιάννης Μαυροδόντης

Ο Γιάννης είναι 21 ετών, κατάγεται από την Ικαρία και κουβαλά μέσα του την αυθεντικότητα και τη διαφορετική φιλοσοφία ζωής του νησιού του. Του αρέσει να απολαμβάνει κάθε στιγμή και ξέρει να βρίσκει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη διασκέδαση. Όταν, όμως, πρόκειται για τους στόχους του, η χαλαρότητα δίνει τη θέση της στην αποφασιστικότητα.

Ο ίδιος ασχολείται με τη μαγειρική, όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν και παραμένει το μόντελινγκ. Η ενασχόλησή του με τον χώρο της μόδας τον οδήγησε μέχρι το Χονγκ Κονγκ, όπου απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και επέστρεψε στην Ελλάδα ακόμη πιο αποφασισμένος να κυνηγήσει τους στόχους του.

Αν και η εμφάνιση του είναι ένα πολύ δυνατό «χαρτί», ο «άσος στο μανίκι» του θεωρεί πως είναι η προσωπικότητα και η ανταγωνιστικότητα του, στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί κάθε μοντελική πρόκληση. Άλλωστε, δεν μπαίνει στο GNTM απλώς για την εμπειρία, αλλά με ξεκάθαρο στόχο: να φτάσει ως το τέλος και να είναι εκείνος ο φετινός μεγάλος νικητής.

Και ως Ικαριώτης μπορεί να είναι χαλαρός στη ζωή, είναι όμως ασταμάτητος στην πορεία για τη νίκη.

Ακύλλας Μουρίκης

Οι δεύτερες ευκαιρίες έχουν αξία όταν είσαι πραγματικά έτοιμος να τις αξιοποιήσεις.

Και ο 23χρονος Ακύλλας επιστρέφει στο GNTM πιο ώριμος, πιο συνειδητοποιημένος και, κυρίως, πιο αποφασισμένος από ποτέ να διεκδικήσει τη θέση που πιστεύει πως του αξίζει.

Με ρίζες από τη Χιλή και την Αργεντινή και μητέρα μοντέλο, η επαφή του με τον χώρο της μόδας ήρθε από νωρίς. Το δυναμικό παρουσιαστικό του, σε συνδυασμό με το έντονο ταμπεραμέντο, την αυτοπεποίθηση και την άνεσή του μπροστά στον φακό, τον καθιστούν έναν από τους πιο υπολογίσιμους αντιπάλους.

Ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα, να πρωταγωνιστεί και δεν φοβάται να βρεθεί στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν επιστρέφει για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Επιστρέφει με έναν και μόνο στόχο: να φτάσει ως τον τελικό! Και είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει τον στόχο του μέχρι τέλους, χωρίς να αφήσει τίποτα να σταθεί εμπόδιο στην πορεία του για να επιβεβαιώσει ότι ο «επιμένων νικά».

Νικόδημος Νοβάκοβιτς

Μεγαλωμένος στο Βερολίνο και με ελληνοσερβική καταγωγή, ο 20χρονος Νικόδημος δεν φοβάται τις μεγάλες αποφάσεις.

Η σημαντικότερη, μέχρι σήμερα, ήταν να αφήσει πίσω του τη ζωή στη Γερμανία και να μετακομίσει στην Ελλάδα, κυνηγώντας νέες εμπειρίες, προκλήσεις και ευκαιρίες.

Σπουδάζει Νομική, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του αγαπά ιδιαίτερα το σκάκι - ένα παιχνίδι που ταιριάζει και στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται: με στρατηγική, υπομονή και βλέποντας πάντα μερικές κινήσεις μπροστά. Πίσω από το χαμόγελό του κρύβονται πείσμα, φιλοδοξία και, κυρίως, μια βαθιά πίστη στις δυνατότητές του.

Ο Νικόδημος ξέρει τι μπορεί να πετύχει όταν βάλει κάτι στο μυαλό του και δεν διστάζει να διεκδικήσει όσα θέλει. Το GNTM αποτελεί για εκείνον το πρώτο μεγάλο βήμα στον χώρο του μόντελινγκ. Και όπως ακριβώς και στο σκάκι, γνωρίζει πως κάθε κίνηση μετράει. Και είναι έτοιμος να παίξει τη δική του «παρτίδα», αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία. Άλλωστε, αν το σκάκι τον έχει μάθει κάτι, είναι πως δεν κερδίζει πάντα εκείνος που κάνει την πιο εντυπωσιακή κίνηση, αλλά εκείνος που ξέρει πότε να την κάνει.

Chris Παπαχρηστάκης

Ο Chris είναι 27 ετών και έρχεται και πάλι στο GNTM για να διεκδικήσει μια ευκαιρία που νιώθει πως περίμενε για χρόνια. Με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη, έχει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να εκφράζεται και να τραβά τα βλέμματα.

Αν και η μουσική αποτελεί το βασικό επαγγελματικό του πεδίο - γράφει τραγούδια, τραγουδά και ασχολείται με τη μουσική παραγωγή - το μόντελινγκ ήταν πάντα μια μεγάλη του επιθυμία. Η πρώτη του επαφή με τον χώρο ήρθε σε ηλικία μόλις 16 ετών, όταν τον ανακάλυψε πρακτορείο της Νέας Υόρκης. Προσωπικές δυσκολίες, όμως, δεν του επέτρεψαν τότε να ακολουθήσει τον δρόμο του μόντελινγκ. Όμως, το όνειρο παρέμεινε «ζωντανό» και σήμερα, πιο συνειδητοποιημένος και πιο έτοιμος, αποφασίζει να το κυνηγήσει ξανά.

Για τον Chris, το GNTM δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά η ευκαιρία να ολοκληρώσει μια διαδρομή που έμεινε στη μέση.

Γιώργος Πολιώνης

Ο Γιώργος είναι 20 ετών, κατάγεται από την Ηγουμενίτσα και τις Σέρρες και σπουδάζει στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑΠΕΙ. Με παρελθόν στο ποδόσφαιρο, έχει αποκτήσει την αγωνιστική νοοτροπία ενός ανθρώπου που αγωνίζεται με πάθος μέχρι το τελευταίο λεπτό και θέλει πάντα να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Έτσι αντιμετωπίζει και το μόντελινγκ με το οποίο πλέον ασχολείται ενεργά. Ο ίδιος θεωρεί πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του και το γυμνασμένο του σώμα τον ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.

Και δεν κρύβει ότι τα υπόλοιπα μοντέλα πρέπει να τον υπολογίζουν και ίσως να τον φοβούνται ως αντίπαλο - γιατί μπορεί να έχει χιούμορ και να είναι ευχάριστη παρέα, όμως ο ανταγωνισμός είναι στη φύση του.

Για εκείνον, η συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Αν και στο ποδόσφαιρο έπαιζε στη θέση του αμυντικού, στο «μοντελικό γήπεδο» του GNTM σκοπεύει να παίξει επίθεση για να πετύχει και να φτάσει μέχρι την κορυφή.

Μάνος Τζαμπαζάκης

Αν έπρεπε να περιγράψει κανείς τον 23χρονο Μάνο με τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν: πολυπράγμων, πολυδιάστατος και εκκεντρικός. Μοντέλο, πωλητής, σχεδιαστής των δικών του ρούχων, λάτρης των vintage αυτοκινήτων, είναι ένας άνθρωπος που αναζητά συνεχώς νέες δημιουργικές διεξόδους και αρνείται να περιοριστεί σε μία μόνο ταυτότητα. Αντίθετα, θα ήθελε η μέρα να έχει 48 ώρες για να προλάβει να κάνει όλα όσα έχει στο μυαλό του.

Δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια, δεν ξεμένει ποτέ από ιδέες και σίγουρα δεν ξεμένει ποτέ από… λόγια! Με το μόντελινγκ ασχολείται κυρίως ερασιτεχνικά, όμως, πιστεύει πως μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε συνθήκη σαν πραγματικός «χαμαιλέοντας».

Οι εμπειρίες του από την Αμερική, όπου έχει ζήσει και ταξιδέψει σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα, η Αλάσκα και η Γιούτα, έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερη, ανοιχτή και πολυπολιτισμική προσωπικότητα. Για τον Μάνο, το GNTM είναι η επόμενη μεγάλη περιπέτεια που θέλει να ζήσει και μια ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε έναν χώρο που τον γοητεύει.

Και είναι αποφασισμένος to «Go big or go home»!

Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος

Η πρώτη εικόνα που δίνει ο 23χρονος Χρύσανθος είναι εκείνη ενός ώριμου και δυναμικού άντρα, με μια γοητεία που παραπέμπει στην κλασική ανδρική ομορφιά του παλιού Hollywood.

Πίσω, όμως, από το σοβαρό του παρουσιαστικό κρύβεται ένας άνθρωπος με ευαισθησία, αυθορμητισμό και χιούμορ. Αλλά και ένας άνθρωπος με ισχυρή άποψη, που δεν φοβάται να την εκφράσει για να υπερασπιστεί όσα πιστεύει. Κατάγεται από το Αίγιο και ασχολείται επαγγελματικά με τη φυσικοθεραπεία.

Αν και δεν έχει εμπειρία στο χώρο του μόντελινγκ, αυτό δεν τον φοβίζει. Αντίθετα, βλέπει το GNTM ως την ευκαιρία να μάθει, να εξελιχθεί και να ανακαλύψει μέχρι πού μπορεί πραγματικά να φτάσει.

Όμως, αν και «πρωτάρης» στο χώρο του μόντελινγκ, δεν σκοπεύει να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Αντίθετα, έχει τη διάθεση να δουλέψει σκληρά, να μην αφήσει την όποια αμφισβήτηση να τον πτοήσει και να αποδείξει στην πράξη τι μπορεί να πετύχει. Ακόμα και αν χρειαστεί να ακολουθήσει το δρόμο του «μοναχικού λύκου» για να τα καταφέρει.

Nikolozi Gugunashvili

Ο Nikolozi είναι 27 ετών και έχει μάθει από μικρός να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Είτε μέσα στα γήπεδα του ράγκμπι είτε μπροστά στον φωτογραφικό φακό, η πειθαρχία και η επιμονή ήταν πάντα τα βασικά του εφόδια. Γεννημένος στη Γεωργία, ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 15 ετών και χρειάστηκε να χτίσει τη ζωή του από την αρχή. Έμαθε τη γλώσσα, προσαρμόστηκε σε μια νέα κουλτούρα και απέδειξε ότι μπορεί να ξεπερνά κάθε δυσκολία με σκληρή δουλειά και υπομονή.

Όσοι σταθούν μόνο στην εντυπωσιακή του εμφάνιση, θα κάνουν λάθος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η εργατικότητά του. Από την εστίαση και την ηλεκτρολογία μέχρι το μόντελινγκ, δεν δίστασε ποτέ να δουλέψει σκληρά για όσα θέλει να πετύχει. Για τον Nikolozi, το GNTM δεν είναι απλώς ένας ακόμη στόχος.

Είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση που θέλει να κατακτήσει. Και αν κάτι έχει αποδείξει μέχρι σήμερα, είναι πως όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, δεν περιμένει την ευκαιρία να έρθει σε εκείνον. Την κυνηγά μέχρι να την κάνει δική του.

Jean Maro

Ο 23χρονος Jean - όπως αποφάσισε να τον αποκαλούν στο Λύκειο αφού το Γιάννης δεν τον αντιπροσωπεύει — ασχολείται με το luxury retail και το μόντελινγκ. Αφήνοντας τη Σάμο από όπου κατάγεται, βρέθηκε για δύο χρόνια στο Παρίσι, αποκτώντας περισσότερη εμπειρία στο χώρο του μόντελινγκ.

Η μόδα και το μόντελινγκ είναι δύο από τις μεγάλες του αγάπες.

Ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του ως το δικό του προσωπικό brand και ξέρει καλά ποιος είναι και πώς θέλει να αναδεικνύει τα δυνατά του στοιχεία, είτε μπροστά στον φακό είτε πάνω στην πασαρέλα.

Είναι εξωστρεφής, επικοινωνιακός και με έντονη αίσθηση του χιούμορ, κερδίζοντας τους ανθρώπους γύρω του. Ενώ, παράλληλα, η ευαισθησία και η ειλικρίνειά του συνυπάρχουν με μια δυναμική πλευρά, που δεν διστάζει να εκφράζει την άποψή της.

Με αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και στοχοπροσήλωση, ο Jean μπαίνει στο GNTM για να αφήσει το δικό του στίγμα στο διαγωνισμό και να αποδείξει ότι σε αυτό το ταξίδι μόδας μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό προορισμό.. τον μεγάλο τελικό.