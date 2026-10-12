Η ώρα της διπλής αποχώρησης.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7 τα 22 μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο bootcamp ήρθαν αντιμέτωπα με την πρώτη δοκιμασία αποχώρησης και την πρώτη φωτογράφιση της σεζόν.

Οι διαγωνιζόμενοι, αφού χωρίστηκαν σε ζευγάρια φωτογραφήθηκαν για καμπάνια εσωρούχων, μπαίνοντας στους ρόλους του «Πειρασμού» και της «Αθωότητας».

Στην συνέχεια, οι διαγωνιζόμενοι κλίθηκαν να επιλέξουν την φωτογραφία από την οποία θα κριθούν.

Άλλοι έκαναν τη σωστή επιλογή, ενώ άλλοι κατάφεραν να προβληματίσουν τους κριτές και όχι για καλό.

Από κάθε ζευγάρι, προέκυψε ένας υποψήφιος προς αποχώρηση και ένα μοντέλο που διεκδίκησε τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας.

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Λίγο πριν από το πρώτο πλατό αποχώρησης, οι υποψήφιοι έκαναν μία ριζική αλλαγή στην εμφάνισή τους, με τον ειδικό Σταμάτη Καραΐσκο, να αναλαμβάνει την μεταμόρφωσή τους.

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GNTM 7: Η πρώτη αποχώρηση και το πλεονέκτημα της ασυλίας

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού διαγωνισμού είναι ότι σε κάθε πλατό αποχώρησης ένα από τα μοντέλα θα κερδίζει την ασυλία που θα του εξασφαλίζει τη θέση στο παιχνίδι μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό.

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Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Γιάννης ήταν εκείνος που ξεχώρισε κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και τη θέση του μέσα στο σπίτι του GNTM.

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Στον αντίποδα, ο Σταύρος και η Μαριέττα είναι τα δύο μοντέλα που δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν.

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Οι φωτογραφίες και οι πόζες τους προβλημάτισαν τους κριτές, με αποτέλεσμα να είναι τα δύο πρώτα μοντέλα που αποχαιρετούν το όνειρο του GNTM 7.