Άφησαν εκτός την αγαπημένη φωτογραφία του φωτογράφου.

Την προηγούμενη εβδομάδα τα 22 μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο bootcamp ήρθαν αντιμέτωπα με την πρώτη δοκιμασία αποχώρησης και την πρώτη φωτογράφιση της σεζόν του GTNM 7.

Οι διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια και φωτογραφήθηκαν για καμπάνια εσωρούχων, μπαίνοντας στους ρόλους του «Πειρασμού» και της «Αθωότητας».

Στόχος; Να ξεχωρίσουν.

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δοκιμασίας ήταν ότι στο τέλος της ημέρα τα μοντέλα που πόζαραν μαζί θα ερχόντουσαν σε «μάχη» ώστε να διεκδικήσουν τη θέση τους στο παιχνίδι, καθώς ένας θα «έπαιρνε» την καλύτερη φωτογραφία και ο άλλος θα έβγαινε κατευθείαν υποψήφιος προς αποχώρηση.

Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τα ζευγάρια κλίθηκαν να διαλέξουν την καλύτερή τους φωτογραφία από την οποία θα κρινόταν και το τελικό αποτέλεσμα.

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GNTM 7: Η φωτογραφία που προβλημάτισε τους κριτές

Από το πρώτο πλατό αποχώρησης δύο μοντέλα θα αποχαιρετήσουν το όνειρο, ενώ οι κριτές έχουν την ευκαιρία να δουν όλες τις φωτογραφίες τους, με το αποτέλεσμα να κρίνεται αποκλειστικά από αυτή που διάλεξε το εκάστοτε ζευγάρι.

Η Καρολίνα και ο Jean ήταν ένα από τα ζευγάρια που προβλημάτισαν τους κριτές, καθώς όπως έμαθαν στο πλατό διάλεξαν την λιγότερο καλή φωτογραφία τους.

Η επιλογή τους μάλιστα, ήταν εκείνη που άφησε εκτός την αγαπημένη φωτογραφία του φωτογράφου από τη συγκεκριμένη δοκιμασία, προκαλώντας έκπληξη στους κριτές.

Ο Jean ανέλαβε τον ρόλο της «αθωότητας», ενώ η Καρολίνα του «πειρασμού».

Από τη συγκεκριμένη μονομαχία η Καρολίνα ήταν εκείνη που υπερίσχυσε, με αποτέλεσμα ο συμπαίκτης της να είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=QJa6aucItgI&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=7}