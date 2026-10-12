Ένα βήμα πριν από την πρώτη διπλή αποχώρηση της σεζόν.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7 τα 22 μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο bootcamp ήρθαν αντιμέτωπα με την πρώτη δοκιμασία αποχώρησης και την πρώτη φωτογράφιση της σεζόν.

Οι διαγωνιζόμενοι, αφού χωρίστηκαν σε ζευγάρια φωτογραφήθηκαν για καμπάνια εσωρούχων, μπαίνοντας στους ρόλους του «Πειρασμού» και της «Αθωότητας». Στόχος; Να ξεχωρίσουν.

Από την δοκιμασία δεν έλειπαν και οι εντάσεις με την Σταυρούλα Μ. και τον Μάνο να βρίσκονται για αρκετή ώρα στο επίκεντρο.

Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τα ζευγάρια κλίθηκαν να διαλέξουν από κοινού ποια θα είναι η φωτογραφία που θα φτάσει στα χέρια των κριτών, από την οποία, μάλιστα, θα αποφασιστεί η πορεία τους στον φετινό διαγωνισμό.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι τα ζευγάρια πέρα από «σύμμαχοι» είναι και αντίπαλοι, καθώς αν παραμείνει ο ένας δεν συνεπάγεται ότι θα συνεχίσει και ο άλλος στον διαγωνισμό.

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Φυσικά, κατά τη διάρκεια της επιλογής των φωτογραφιών δεν έλειψαν και οι εντάσεις.

Ο Σταύρος και η Σταυρούλα χαρακτηριστικά φάνηκε να καταλήγουν στην κατάλληλη φωτογραφία ύστερα από αρκετή σκέψη.

Όταν μάλιστα ο Chris εξέφρασε την άποψή του, ο Σταύρος του απευθύνθηκε φανερά ενοχλημένος: «Σου πέφτει λόγος;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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GNTM 7: Το εντυπωσιακό glow up και οι πρώτες γκρίνιες

Λίγη ώρα αργότερα, η Ζενεβιέβ επέστρεψε στο σπίτι του GNTM 7 ανακοινώνοντας στα 22 μοντέλα ότι επρόκειτο να αλλάξουν την εμφάνισή τους.

Στο πλευρό τους στάθηκε ο Σταμάτη Καραϊσκου, ο οποίος ανέλαβε να τους χαρίσει το εντυπωσιακό glow up μεταμορφώνοντάς του από μοντέλα σε «top models».

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Κατά τη διάρκεια της αλλαγής δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι γκρίνιες με την Σταυρούλα Χ. να φαίνεται σοκαρισμένη από την αλλαγή, πριν ακόμη τη δει.

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Παράλληλα, τα σχόλια των συμπαικτών της προκάλεσαν περισσότερη ένταση, την ίδια ώρα που η Σταυρούλα ζητούσε από τους ειδικούς να μην κόψουν τα μαλλιά της: «Μην μου τα κόβεις άλλο!», παρακάλεσε τον Σταμάτη Καραϊσκο.

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GNTM 7: Η μεγάλη αποκάλυψη

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