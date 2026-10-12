«Μέσα σε μια τυχαία φωτογραφία, όσα ζει η φύση εξαιτίας μας», έγραψε ο Σπύρος Σούλης.

Στην Πάρνηθα βρέθηκε ο Σπύρος Σούλης το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου και μέσα από μία νέα ανάρτηση εξέφρασε τους προβληματισμούς που του γεννήθηκαν παρατηρώντας ένα ελάφι μέσα στο φυσικό του περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σπύρος Σούλης, το απόγευμα της Δευτέρας δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο από ένα ελάφι που κοιτούσε από ψηλά την Αθήνα.

Ο ίδιος, εξέφρασε τους προβληματισμούς του για την καταστροφή των δασών, προσπαθώντας την ίδια ώρα να κατανοήσει το τί είναι αυτό που μπορεί να αισθάνεται το ζώο, όντας μέσα στο σπίτι του και ταυτόχρονα μέσα σε ένα μέρος που έχει πληγεί από την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το μήνυμα απο την Πάρνηθα για την καταστροφή των δασών

Ο Σπύρος Σούλης, έγραψε στην ανάρτησή του: «Μέσα σε μια τυχαία φωτογραφία, όσα ζει η φύση εξαιτίας μας. Όσα της κάνουμε. Κι όσα φοβάμαι πως θα έρθουν.

Σήμερα το πρωί στην Πάρνηθα, στάθηκα και παρατηρούσα αυτό το ελάφι να κοιτάει την Αθήνα από ψηλά.

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Στεκόταν εκεί που πριν από λίγο καιρό υπήρχε ένα δάσος.

Πάνω από ένα τεράστιο δάσος από μπετόν που συνεχώς απλώνεται.

Τι να σκεφτόταν; Ίσως…

‘Τόσα σπίτια για εσάς. Κι όλο και λιγότερος χώρος για το δικό μου.

Αφού κι εσείς χρειάζεστε τόσο πολύ ένα σπίτι, ένα μέρος για να νιώθετε ασφαλείς, γιατί δεν σκέφτεστε ότι το ίδιο χρειάζομαι κι εγώ;

Γιατί δεν σας νοιάζω;

Όταν μου πάρετε εντελώς και το δικό μου σπίτι, εγώ πού θα πάω; Τι θ’ απογίνω;’».

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