Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο του GNTM 7. Οι δυσκολίες και οι ανατροπές.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 6/10) οι 22 διαγωνιζόμενοι, που κατάφεραν να περάσουν στο σπίτι, έλαβαν μέρος στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία του GNTM 7.

Αφού χωρίστηκαν μόνοι τους σε ζευγάρια, φωτογραφήθηκαν για καμπάνια εσωρούχων, μπαίνοντας στους ρόλους του «Πειρασμού» και της «Αθωότητας», με στόχο ένας από τους δύο να καταφέρει να ξεχωρίσει.

Ο Ακύλλας Μουρίκης είχε την καλύτερη επίδοση στο Βootcamp και κέρδισε το σημαντικό πλεονέκτημα να αλλάξει δύο ζευγάρια. Η απόφασή του δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον Μάνο Τζαμπαζάκη και τη Σταυρούλα Μαυρομάτη, αφού κλήθηκαν να συνεργαστούν, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν βρίσκονται στο καλύτερο σημείο.

GNTM 7: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Απόψε, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισκέπτεται το σπίτι των μοντέλων και τους ανακοινώνει πως κάθε ζευγάρι θα πρέπει να επιλέξει τη φωτογραφία που θεωρεί καλύτερη, καθώς αυτή θα αξιολογηθεί στο πλατό. Πόσο εύκολη μπορεί να είναι, όμως, μια τέτοια απόφαση, όταν τα δύο μέλη του ζευγαριού είναι ταυτόχρονα συνεργάτες και ανταγωνιστές;

Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενοι παραδίδονται στα έμπειρα χέρια του Σταμάτη Καραϊσκου, ο οποίος αναλαμβάνει να τους χαρίσει ένα εντυπωσιακό glow up, μεταμορφώνοντάς τους από απλά μοντέλα σε… «top models» και αναδεικνύοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Για κάποιους η αλλαγή είναι μικρή, ενώ για άλλους πιο τολμηρή. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν διαχειρίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο τη νέα τους εικόνα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=BOU3BO23A6Y}

Η στιγμή για το πρώτο πλατό αποχώρησης έχει φτάσει και τα μοντέλα καλούνται να σταθούν απέναντι στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται με ενθουσιασμό τους διαγωνιζόμενους και ανυπομονούν να δουν τις φωτογραφίες τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους.

Ποιος θα καταφέρει να υπερισχύσει σε κάθε ζευγάρι και ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της φωτογράφισης, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και εξασφαλίζοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα;

{https://www.youtube.com/watch?v=f0LTqcISigU}

Στο τέλος της διαδικασίας, δύο μοντέλα θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό, βλέποντας το όνειρο του GNTM 7 να τελειώνει πριν προλάβει να αρχίσει…