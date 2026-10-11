Η φωνή της και η συναισθηματική προσέγγιση του τραγουδιού προκάλεσαν ενθουσιασμό, με τη στιγμή να αναδεικνύει τη σχέση της τραγουδίστριας με το λαϊκό ρεπερτόριο.

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισε η Πάολα στο νέο επεισόδιο του «The Voice», όταν πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ένα κομμάτι του Στέλιου Καζαντζίδη, κάνοντας το χατίρι διαγωνιζόμενου που βρέθηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στην ομάδα των coaches, απέδειξε για ακόμη μία φορά τις φωνητικές της δυνατότητες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους εξέφρασε την επιθυμία του, με την Πάολα να ανταποκρίνεται και να ερμηνεύει τραγούδι του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη.

Η χαρακτηριστική ατάκα «Φτάνει, η φωνάρα σου!» αποτύπωσε τον ενθουσιασμό για την ερμηνεία της, η οποία έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά.

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