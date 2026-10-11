Οι εξελίξεις αναμένονται με την άφιξη του περιπολικού του Λιμενικού και την αξιολόγηση των δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της Πάτμου, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με πολωνική σημαία, στο οποίο επιβαίνουν τρεις αλλοδαποί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιστιοφόρο προσάραξε σε αβαθή νερά ανατολικά της νησίδας Τραγονήσι, ενώ στο εσωτερικό του παρατηρείται εισροή υδάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο σπεύδει περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να συνδράμει τους τρεις επιβαίνοντες και να εκτιμήσει την κατάσταση του ιστιοφόρου.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη.