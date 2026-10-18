Άμεσα στο σημείο το Λιμενικό Σώμα.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ακρωτηρίου Καφηρέα, γνωστού και ως Κάβο Ντόρο, στη νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο άτομα, ενώ το σκάφος βρίσκεται περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.

Για την παροχή συνδρομής έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες προσέγγισης του ακυβέρνητου ιστιοφόρου.