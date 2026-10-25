Λόγω της μηχανικής βλάβης, το πλοίο αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι του και να επιστρέψει στο λιμάνι της Πάτμου.

Στο λιμάνι της Πάτμου επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Δωδεκάνησος Πράιντ», έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς την Ικαρία.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 79 επιβάτες, ενώ μετέφερε και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Λόγω της μηχανικής βλάβης, το πλοίο αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι του και να επιστρέψει στο λιμάνι της Πάτμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πλοιοκτήτρια εταιρεία πρόκειται να αναλάβει τη μέριμνα για την προώθηση των επιβατών στον προορισμό τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης.