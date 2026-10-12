Χρηματοδότηση για το κλείσιμο έξι ΧΑΔΑ που δεν λειτουργούν.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χρηματοδοτεί το κλείσιμο άλλων έξι χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σε ισάριθμα νησιά, με στόχο να σταματήσει η Ελλάδα να επιβαρύνεται με πρόστιμα.

Η αποκατάσταση έξι ΧΑΔΑ που δεν λειτουργούν- σε Μύκονο, Τήνο, Σίφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο- μπαίνει στην τελική ευθεία μετά την έκδοση σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου, ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι δήμοι Μυκόνου, Τήνου, Σίφνου, Πάτμου, Παξών και Καλύμνου, που έπειτα από πολύμηνη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ έλαβαν περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποκατάσταση των έξι χώρων.

ΧΑΔΑ: Η Ελλάδα δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμα 480.000 ευρώ τον χρόνο

Με την ολοκλήρωση των έργων, η Ελλάδα θα σταματήσει να επιβαρύνεται με πρόστιμα ύψους 480.000 ευρώ το χρόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μη αποκατάστασης των συγκεκριμένων ΧΑΔΑ, επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που συμπληρώνει ότι επιλύεται «οριστικά ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, θωρακίζοντας την υγεία των κατοίκων, αναβαθμίζοντας το ευαίσθητο νησιωτικό οικοσύστημα και ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό προϊόν» αυτών των περιοχών.

«Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στα έξι αυτά νησιά αποδεικνύει την απόφασή μας να κλείσουμε οριστικά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Με στοχευμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζουμε τη νησιωτική Ελλάδα και ενισχύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, αφήνοντας πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.