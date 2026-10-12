Συνελήφθη η 41χρονη και οι γονείς της, στο Περιστέρι.

Μία 41χρονη γυναίκα φέρεται να έριχνε ατροπίνη στο φαγητό του εν διαστάσει συζύγου της, μπαίνοντας στο σπίτι του, στο Περιστέρι.

Η γυναίκα- όπως και οι γονείς της- συνελήφθησαν την Κυριακή. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, περίπου στις 19:00 ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός βρισκόταν στο ιατρείο του, όταν από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του διαπίστωσε ότι εκεί βρισκόταν η εν διαστάσει σύζυγός του.

Ο 41χρονος πήγε στο σπίτι του και λίγο μετά κυνήγησε τη γυναίκα στον δρόμο, ενώ αμφότεροι καλούσαν σε βοήθεια. Τελικά, ο 41χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της, οι οποίοι βρίσκονταν σε παρκαρισμένο όχημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Στο αυτοκίνητο φέρεται να εντοπίστηκαν 10 ml ατροπίνης, ενώ η δόση που χορηγείται σε ασθενείς είναι 1 ml.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο στρατιωτικός γιατρός και η ιατρική επισκέπτρια παντρεύτηκαν το 2019 και έχουν ένα ανήλικο παιδί. Από τον Φεβρουάριο του 2025 είναι σε διάσταση και τους επόμενους μήνες ο γιατρός φέρεται να άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα.

Ιατροδικαστής: Η ατροπίνη συσσωρευτικά μπορεί να είναι θανατηφόρα

Η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει «καρδιαναπνευστική ανακοπή μέσω αρρυθμίας ή μέσω καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος», δήλωσε στην ίδια εκπομπή ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημείωσε ότι πρόκειται για συνταγογραφούμενο φάρμακο, το οποίο είναι «πρώτης γραμμής» στην ανάνηψη. «Δεν είναι το ίδιο με όταν χορηγείται ενδοφλέβια, αλλά συσσωρευτικά το φάρμακο αυτό μπορεί να είναι θανατηφόρο», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2v94zf4ydt?integrationId=40599y14juihe6ly}