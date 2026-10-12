Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και αφορούν απώλειες φυτικής παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου, γεωργικών εγκαταστάσεων και γεωργικού εξοπλισμού.

Έως τις 19 Οκτωβρίου 2026 πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς οι παραγωγοί του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που επλήγησαν από την κακοκαιρία της περιόδου 1-4 Οκτωβρίου και τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον οικείο δήμο και αφορούν απώλειες φυτικής παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου, γεωργικών εγκαταστάσεων και γεωργικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τον νόμο 3877/2010 και τους κανονισμούς του Οργανισμού.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ, των δηλώσεων απώλειας ζωικού κεφαλαίου που έχουν ήδη υποβάλει οι κτηνοτρόφοι.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων θα συνταχθούν τα σχετικά πορίσματα και θα προσδιοριστούν οι αποζημιώσεις για κάθε δικαιούχο ασφαλισμένο παραγωγό.