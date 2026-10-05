Σε απόγνωση οι παραγωγοί της Κρήτης, ενώ κυβερνητικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Απόλυτη καταστροφή άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες μέρες, με τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα να «μετράνε τις πληγές» τους στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι το 97% των καλλιεργιών να έχουν υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα, το ύψος του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα.

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Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκονται οι καλλιέργειες πατάτας. Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου, περισσότερα από 5.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από τα νερά, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 τόνους πατάτας.

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Σημειώνεται ότι νωρίτερα στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, για την αποτίμηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Στην Κρήτη έχει σπεύσει κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο διενεργεί αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

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Πηγή Φωτογραφιών: ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI