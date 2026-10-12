Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Διασωληνωμένη, με εκτεταμένα εγκαύματα, νοσηλεύεται η ηλικιωμένη που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη ανέκτησε τις αισθήσεις της και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στο έργο τους συνέδραμε ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με υδροφόρες. Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.