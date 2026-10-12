Η γυναίκα επανήλθε και μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Πανόρμα Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο μετέβησαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε κι ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη συνδράμοντας με υδροφόρες.

Η γυναίκα ανέκτησε λίγο αργότερα τις αισθήσεις της, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκαύματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.