Το χαλάζι είχε το μέγεθος μεγάλου καρυδιού και ζημιές σημειώθηκαν και σε αυτοκίνητα.δύναμη.

Χαλάζισε μέγεθος μεγάλου καρυδιού έπεσε στις Σταγιάτες την Κυριακή το απόγευμα με αποτέλεσμα να καταστραφούν ελιές και κηπευτικά προϊόντα, μια κατάσταση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πρωτοφανής.

Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη πως άλλαξε άρδην το σκηνικό στο χωριό, καθώς από εκεί που η διάθεση των κατοίκων ήταν σε καλό επίπεδο εξαιτίας της γιορτής του ανάμματος των φούρνων, γύρω στις 4.30 το απόγευμα ήρθε η μεγάλη μπόρα με χαλάζι που ήταν καταστροφικό κυρίως για την αγροτική παραγωγή, τις ελιές και τα κηπευτικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, ενώ άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία, ανέφεραν πως στα τόσα της ζωής τους δεν έχουν ξαναδεί τόσο μεγάλο σε μέγεθος χαλάζι και να πέφτει με τέτοια δύναμη. Το χαλάζι είχε το μέγεθος μεγάλου καρυδιού και ζημιές σημειώθηκαν και σε αυτοκίνητα. Όπως επισήμανε ο κ. Γαλανόπουλος έσπασε το παρμπρίζ αυτοκινήτου κατοίκου των Σταγιατών και σε αρκετούς άλλους καταγράφηκαν και βαθουλώματα στις λαμαρίνες των οχημάτων τους.

«Έχουμε ζήσει τις φωτιές, τις πλημμύρες που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει για να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του πώς πορευόμαστε ως κοινωνία. Έχουμε φτιάξει ως σύλλογος μια ομάδα πυρασφάλειας και τοποθετήσει γύρω γύρω από το χωριό δεξαμενές τις οποίες τις έχουμε γεμίσει με νερό για οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί. Έχει δημιουργηθεί και ένα δίκτυο ανθρώπων που φροντίζουν τις ανάγκες που υπάρχουν ώστε σε κάθε φυσική καταστροφή να έχουμε τα απαραίτητα όπως φάρμακα σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Βόλου. Έχουμε κάνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε περίπτωση. Οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι εδώ. Εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα που θα εμφανιστούν στο μέτρο που μπορούμε» ανέφερε ο κ. Γαλανόπουλος.

Πλέον αναμένουν τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ για να κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες στα ελαιόδεντρα. Επίσης χτυπήθηκαν και τα κάστανα και έτσι οι αγρότες θα πρέπει πολύ γρήγορα να τα μαζέψουν από το έδαφος για να μην σαπίσουν και τα προσβάλουν και διάφορες αρρώστιες.

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Πηγή: magnesianews.gr