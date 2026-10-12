Έζησαν μαζί, αποφάσισαν να φύγουν μαζί από την ζωή.

Ένα ζευγάρι στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας απόφασισε να φύγει μαζί από τη ζωή.

Οι δύο ηλικιωμένοι - ο 89χρονος και η 84χρονη σύζυγός του - βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, καθώς αποφάσισαν να τερματίσουν ταυτόχρονα την ζωή τους καταναλώνοντας δηλητήριο.

Σύμφωνα με το Epirus Post, το ζευγάρι άφησε πίσω του ένα σημείωμα όχι με εξηγήσεις για την πράξη τους αλλά με ευχές για τα μέλη της οικογένειάς που έμεινε πίσω.

Οι κάτοικοι του χωριού, συγκλονισμένοι, κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους αγαπητούς στην τοπική κοινωνία, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.