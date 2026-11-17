Στο αποκορύφωμα της καριέρας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βίωσε την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ εξομολογήθηκε ότι «σκεφτόταν την αυτοκτονία» την εποχή που έπαιζε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μιλούσε σε ψυχολόγο προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε.

Το 2004 ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας πήρε μεταγραφή από την Έβερτον στους «κόκκινους διαβόλους» και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, πετυχαίνοντας 253 γκολ σε 559 ματς.

Όμως, μιλώντας στο podcast «Life at the Midpoint» περιέγραψε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκτός γηπέδου, την εποχή που ο μεγαλύτερος γιος του- ο 17χρονος σήμερα Κάι- ήταν μωρό.

«Όταν έπινα, κλεινόμουν στο σπίτι για δύο ημέρες και απλά έπινα», είπε απαντώντας σε ερώτηση για τη χειρότερη περίοδο της ζωής του. «Αυτό πιθανότατα ήταν το καλύτερο κομμάτι της καριέρας μου, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι», συμπλήρωσε.

Ο 41χρονος εξομολογήθηκε ότι «πάσχιζε να τα αντιμετωπίσει όλα» και εξήγησε ότι αφού μίλησε στη σύζυγο και τη μητέρα του, αντιλήφθηκε ότι «χρειαζόμουν βοήθεια για να το ξεπεράσω».

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Ο Γουέιν Ρούνεϊ σημείωσε: «Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι που πάσχιζα πραγματικά να το αντιμετωπίσω» και τόνισε: «Δεν ήθελα να με δει ο Κάι έτσι, για αυτό κρυβόμουν».

«Έφτασα σε σημείο που σκέφτεσαι την αυτοκτονία»

Ο πρώην ποδοσφαιριστής περιέγραψε ότι «έφτασα σε ένα σημείο που σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλά δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν. Δεν ήθελα να βλέπω ανθρώπους στον δρόμο. Δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα».

Πάντα ένιωθε άνετα στο γήπεδο, αλλά «με όλα τα άλλα δυσκολευόμουν πραγματικά», συμπλήρωσε ο ποδοσφαιριστής που με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε μεταξύ άλλων πέντε τίτλους στην Premier League, to Champions League και το Europa League.

Στις χειρότερες στιγμές του, έμαθε να κρύβει τα συναισθήματά του. «Δεν θες να δείχνεις αδυναμία, οπότε προσπαθείς να το καλύψεις», είπε. «Παρότι ήξερα σε τι κατάσταση βρισκόμουν, ήταν δύσκολο να παραδεχθώ ότι ήμουν σε αυτή τη θέση, επειδή νιώθεις λιγότερο άνδρας αν το κάνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλούσα σε ψυχολόγο για να προσπαθήσω να καταλάβω τι μου συνέβαινε, επειδή πιθανότατα ήμουν στο αποκορύφωμα της καριέρας μου, είχα ένα μικρό παιδί και μόλις είχα παντρευτεί. Θα έπρεπε να είμαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου, αλλά δεν ήταν έτσι. Πιθανότατα ήμουν στο χειρότερο σημείο, εξαιτίας των εγωιστικών πράξεών μου», πρόσθεσε.

Στις δηλώσεις του, επανέλαβε πόσο τον βοήθησε η σύζυγός του. «Με βοήθησε απίστευτα. Θα μπορούσε να είχε φύγει, ήταν τόσο άσχημο, αλλά έμεινε μαζί μου και με βοήθησε να το ξεπεράσω», τόνισε.

{https://www.facebook.com/reel/1134415202281701}

Πηγή: BBC