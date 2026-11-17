Back Display με AI: Νέες δυνατότητες στη φωτογραφία, την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα.

Η Xiaomi παρουσίασε σήμερα στο Παρίσι τα νέα της flagship smartphones, Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των premium συσκευών. Με πρωταγωνιστή το καινοτόμο Back Display, η σειρά εισάγει έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το smartphone. Την εμπειρία συμπληρώνουν το σύστημα καμερών Leica Dual-200MP, οι τελευταίας τεχνολογίας επεξεργαστές Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 και Snapdragon® 8 Elite Gen 6¹, το Xiaomi Privacy Display² με τεχνολογία Xiaomi HyperRGB 2.0 και οι προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην καθημερινή χρήση.

Back Display με AI: Νέες δυνατότητες στη φωτογραφία, την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα

Με το νέο Back Display, τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro αξιοποιούν με έναν διαφορετικό τρόπο το πίσω μέρος της συσκευής, προσφέροντας νέες φωτογραφικές εμπειρίες, περισσότερες δυνατότητες παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, αλλά και έναν επιπλέον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον έξυπνο, συνδεδεμένο κόσμο της Xiaomi.

Το Back Display διαθέτει το ίδιο ειδικά σχεδιασμένο πάνελ M11 με την κύρια οθόνη, προσφέροντας μέγιστη φωτεινότητα έως 4.000 nits σε διαφορετικά σενάρια χρήσης και προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης LTPO από 1 έως 120Hz³, για μια ομοιόμορφη εμπειρία θέασης και στις δύο πλευρές της συσκευής. Χάρη στον σχεδιασμό Unified Underglass, η οθόνη και οι κάμερες ενσωματώνονται κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο κάλυμμα, δημιουργώντας ένα κομψό και αρμονικό αποτέλεσμα, με αυξημένη αντοχή στις πτώσεις χάρη στο Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

Χρησιμοποιώντας το Back Display για την προεπισκόπηση των λήψεων από τις πίσω κάμερες, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν την κορυφαία φωτογραφική ποιότητα της συσκευής στις selfies, τις ομαδικές φωτογραφίες και τα vlogs τους. Στις ομαδικές selfies, η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα σε υπερευρυγώνια λήψη όταν εντοπίζονται περισσότερα από τρία άτομα, ενώ η δυνατότητα εγγραφής βίντεο 8K στα 30fps, με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνει τη δημιουργία περιεχομένου υψηλής ποιότητας.

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Η χρησιμότητα του Back Display επεκτείνεται και σε πολλές στιγμές της καθημερινότητας, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ειδοποιήσεις κλήσεων, χάρτες, πληροφορίες μετακίνησης, παραγγελίες φαγητού και άλλες ενημερώσεις. Μέσω της λειτουργίας Pin to Back Display, οι χρήστες μπορούν να καρφιτσώνουν κείμενα και εικόνες για γρήγορη αναφορά, όπως κάρτες επιβίβασης και QR codes. Παράλληλα, οι διαθέσιμες δυναμικές ταπετσαρίες προσφέρουν περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και προσωπικής έκφρασης.

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, το Back Display αποκτά ακόμη περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης, εξατομίκευσης και ευκολίας. Το AI Interpreter μετατρέπει τις δύο οθόνες σε ένα εργαλείο μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, προβάλλοντας τη γλώσσα κάθε συνομιλητή στην αντίστοιχη πλευρά της συσκευής και διευκολύνοντας τη δια ζώσης επικοινωνία σε 29 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Η νέα λειτουργία GenAI Apps⁴ φέρνει τη δημιουργία εφαρμογών μέσω φυσικής γλώσσας στα smartphones, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν μικρές εφαρμογές περιγράφοντας απλώς τις ιδέες τους.⁵ Περισσότερες από 50 προκαθορισμένες εφαρμογές, από πρακτικά εργαλεία μέχρι mini-games, λειτουργούν ως αφετηρία και μπορούν να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες χρήσης του Back Display. Για ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση, η λειτουργία AI Group Photo Wallpapers⁶ επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων πορτρέτων με κατοικίδια, διασημότητες ή φανταστικούς χαρακτήρες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως wallpapers στο Back Display.⁵

Οπτικά συστήματα Leica και προηγμένο λογισμικό για μια ολοκληρωμένη φωτογραφική εμπειρία

Τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro εξελίσσουν τον τομέα της φωτογραφία με smartphone, συνδυάζοντας καινοτομίες στο hardware με προηγμένες δυνατότητες λογισμικού. Το αναβαθμισμένο οπτικό σύστημα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Leica, δημιουργεί τις βάσεις για φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει τις δυνατότητες δημιουργικής έκφρασης.

Συμπληρώνοντας πέντε χρόνια συνεργασίας, η Xiaomi και η Leica συνεχίζουν να συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με την κορυφαία οπτική τεχνογνωσία, διαμορφώνοντας μια νέα εποχή στον τομέα της φωτογραφία με smartphone. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Leica Dual-200MP Camera System, το οποίο αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στη σμίκρυνση των οπτικών συστημάτων, ενσωματώνοντας ένα από τα πλέον προηγμένα φωτογραφικά συστήματα της Xiaomi στον σχεδιασμό του Back Display.

Η κύρια κάμερα διαθέτει Leica UltraPure Optical Design και οπτικό φακό Leica Summilux με διάφραγμα f/1.67, προσφέροντας καθαρές, ευκρινείς εικόνες με φυσική απόδοση χρωμάτων. Στον τηλεφακό, η νέα περισκοπική μονάδα Power Prism συνδυάζει την ανακατεύθυνση του φωτός και την εστίαση σε ένα ενιαίο οπτικό στοιχείο, επιτρέποντας τη συλλογή 177% περισσότερου φωτός σε σύγκριση με άλλα μοντέλα Pro Max της αγοράς.⁷

Με δύο αισθητήρες 200MP, έναν κύριο αισθητήρα μεγέθους 1/1,28 ίντσας και έναν περισκοπικό τηλεφακό με αισθητήρα 1/1,56 ίντσας, οι δύο κάμερες εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια και λεπτομέρεια, ακόμη και μετά την περικοπή της εικόνας. Στο Xiaomi 18 Pro Max, η κύρια κάμερα ενισχύεται περαιτέρω με τον αισθητήρα Light Fusion 960L, ο οποίος προσφέρει δυναμικό εύρος 16,2EV για φωτογραφίες ακόμη και σε σκηνές με έντονο οπίσθιο φωτισμό.

Ο περισκοπικός τηλεφακός 200MP καλύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος φωτογραφικών αναγκών, από κλασικά πορτρέτα στα 75mm μέχρι zoom οπτικού επιπέδου στα 150mm, διατηρώντας υψηλή ευκρίνεια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Για κοντινές λήψεις, η δυνατότητα telemacro από απόσταση 12 εκατοστών αποτυπώνει με καθαρότητα ακόμη και τις πιο λεπτές υφές και λεπτομέρειες.

Πέρα από τις αναβαθμίσεις του hardware, η σειρά ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις της Xiaomi στην επεξεργασία εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας περισσότερα δημιουργικά εργαλεία ακόμη και σε επαγγελματίες φωτογράφους.

Η λειτουργία Essential Moment, που υποστηρίζεται από το Xiaomi on-device AI Imaging Model, εισάγει τρία κλασικά φωτογραφικά στιλ: το B&W Film, που αποτυπώνει το βάθος και τις τονικές διαβαθμίσεις της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, το Iconic CCD, που αναπαράγει τα έντονα και κορεσμένα χρώματα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών CCD, και το Modern Vintage, που συνδυάζει εκλεπτυσμένους τόνους με φυσική λεπτομέρεια για ένα διαχρονικό αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να αναπαράγουν τα οπτικά χαρακτηριστικά δύο κλασικών φακών: ενός φακού 35mm Documentary και ενός φακού 75mm Portrait με απαλό εφέ bokeh.

Πρόσθετες δημιουργικές δυνατότητες προσφέρονται μέσω του Xiaomi Creativity Assistant.⁸ Κατά τη λήψη, το AI Portrait Fill Light φωτίζει έξυπνα πρόσωπα που εμφανίζονται σκοτεινά σε σκηνές με οπίσθιο φωτισμό, προσφέροντας πιο φυσικά πορτρέτα, ενώ το Xiaomi ProCut προτείνει βελτιώσεις στο κάδρο και τη σύνθεση σε πραγματικό χρόνο. Μετά τη λήψη, το AI Composition αναλύει αυτόματα τη φωτογραφία και προτείνει πιο αποτελεσματικές περικοπές για ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Για τους δημιουργούς βίντεο, τα νέα smartphones υποστηρίζουν εγγραφή έως 4K στα 120fps με Dolby Vision, καθώς και 10-bit Log και 8K στα 30fps. Σε συνδυασμό με το Back Display, που διευκολύνει τις selfies και τα vlogs μέσω των πίσω καμερών, τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro αποτελούν ιδανικούς συντρόφους για την αποτύπωση κάθε ταξιδιωτικής εμπειρίας σε φωτογραφία και βίντεο.

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