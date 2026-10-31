Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Λονδίνου.

Η Τσέλσι επικράτησε 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 9η αγωνιστική της Premier League και επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, βυθίζοντας τους «κόκκινους διαβόλους» ακόμα περισσότερο το απόγευμα του Σαββάτου 31/10.

Μόλις στο 50ό λεπτό, η πολιορκία των γηπεδούχων καρποφόρησε. Μετά από υποδειγματική ανάπτυξη, ο Μόργκαν Ρότζερς βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-0 και δίνοντας το σύνθημα για πανηγυρισμούς στις εξέδρες.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν ανεπανόρθωτα για το σύνολο του Μάντσεστερ λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Στο 63ο λεπτό, ο Λισάντρο Μαρτίνες υπέπεσε σε αχρείαστο φως μέσα στην περιοχή και, δεχόμενος τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Την ποινή του πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει στο 64' ο συνήθης ύποπτος, Κόουλ Πάλμερ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και «κλειδώνοντας» τη νίκη με το 2-0. Στο διάστημα που απέμεινε, η Τσέλσι διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, μην επιτρέποντας στη Γιουνάιτεντ ούτε καν να απειλήσει για τη μείωση του σκορ.