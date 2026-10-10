Η Αρσεναλ δεν είχε στη σύνθεσή της τον τραυματία Χρήστο Τζόλη.

Η Αρσεναλ «ξύπνησε» στο Β' μέρος και κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της μαχητικής Λιντς κάνοντας την ανατροπή με 2-1, στο πρώτο ματς του προγράμματος της 6ης αγωνιστικής, με την οποία επέστρεψε στη δράση η Premier League, ύστερα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η Λιντς κυριάρχησε για 55 λεπτά στο «Εμιρεϊτς Στέιντιουμ» και κατάφερε να προηγηθεί στο 55ο λεπτό αυτό με τον Τζάστιν.

Το γκολ αυτό φαίνεται πως αφύπνισε τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι αρχικά ισοφάρισαν με τον Καλαφιόρι (62') και στο 70ο λεπτό ο Μπρούνο Γκιμαράες πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» και τους χάρισε τη νίκη. Ετσι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα άφησε πίσω της την ήττα με 3-0 από την Μπράιτον και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Αρσεναλ δεν είχε στη σύνθεσή της τον τραυματία Χρήστο Τζόλη, καθώς ο διεθνής εξτρέμ υπέστη θλάση στον δεξιό δικέφαλο στον αγώνα της εθνικής με την Ολλανδία για το Nations League (1/10) και αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων γι' ακόμη δύο εβδομάδες.