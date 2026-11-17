Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

{https://www.youtube.com/watch?v=lhH6Hy2wQpw}

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στο νέο επεισόδιο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 26

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η σχέση της Στέλλας και του Άρη περνά στην πιο επικίνδυνη φάση της, καθώς ο Παύλος μαθαίνει την αλήθεια και φοβάται ότι ο έρωτάς τους μπορεί να τινάξει στον αέρα ολόκληρη την επιχείρηση. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του;

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Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης συγκρούεται ανοιχτά με τον Αλέκο για τον Κωστή, λέγοντάς του τις υποψίες του μπροστά στον Λεωνίδα. Η σύγκρουση ανάμεσα στους τρεις φίλους είναι αναπόφευκτη και η μη αναμενόμενη αντίδραση του Αλέκου διαλύει τον Λεωνίδα, ο οποίος παραμένει πεπεισμένος πως κάτι κρύβεται πίσω από την ιστορία.

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Παράλληλα, ο Μίλτος υποψιάζεται ότι ο Χρήστος έχει μπλέξει σε πολύ πιο σκοτεινές δουλειές απ’ όσες παραδέχεται.

Και καθώς οι οικογενειακές σχέσεις κλονίζονται, ο Πασχάλης κάνει μια κίνηση που μπορεί να τον οδηγήσει επιτέλους πιο κοντά στην αλήθεια.