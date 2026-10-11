Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και επεξεργασία ποσοτήτων κάνναβης.

Στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του σε περιοχή της Πέλλας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τον έλεγχο στο οικόπεδο της κατοικίας του 63χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αποθήκη μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία βρισκόταν σε διαδικασία αποξήρανσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα ευρήματα περιλάμβαναν 12 κιλά και 200 γραμμάρια ημίχλωρης ακατέργαστης κάνναβης, σε μορφή ανθών, η οποία είχε τοποθετηθεί ανάποδα και κρεμόταν για να αποξηρανθεί.

Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε επιπλέον 63,2 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη στην κατοχή του 63χρονου ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη.

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Ο 63χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γιαννιτσών, ενώ τα κατασχεθέντα ευρήματα αποτελούν αντικείμενο της σχετικής αστυνομικής έρευνας.