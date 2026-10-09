Ο ένας από τους συλληφθέντες, για την κοκαΐνη, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Αττική μετά από επιχείρηση όπου κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται ότι είχε προμηθεύσει τους άλλους δύο με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, και ενεργούσε για λογαριασμό ακόμη ενός ατόμου, το οποίο αναζητείται.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και 29χρονο Έλληνα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων.

Σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος με 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης, και σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε ο 29χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, μέσα σε αυτοκίνητο 10 κιλά και 800 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και 3 κιλά και 900 γραμ. κατεργασμένης κάνναβης.

Τι εντόπισαν οι αρχές

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι τις ποσότητες αυτές τις είχε προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες, ο 23χρονος, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό ακόμη ενός ατόμου. Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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-32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης,

-245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και

-51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια των άλλων δύο συλληφθέντων όπου βρέθηκαν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης,

-256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-170 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

-7 κινητά τηλέφωνα,

-3 κάρτες μνήμης,

γάντια,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

-4 κλειδιά.

Σημειώνεται ότι, ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=CZmMw9Fmvmo}





