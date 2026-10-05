Εντοπίστηκαν παράλληλα και 50 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Φυτεία με 330 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και περίπου 50 κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, κατά την διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαΐα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. , έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση την Κυριακή (04/10) στην προαναφερόμενη περιοχή, όπου εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν 330 δενδρύλλια κάνναβης.

Επιπλέον, βρέθηκαν κλαδίσκοι από τα δενδρύλλια και τμήματά τους, τα οποία είχαν αποκοπεί και απλωθεί για αποξήρανση, βάρους περίπου 50 κιλών, καθώς επίσης και αρδευτικός εξοπλισμός.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, όπως επίσης και για τη σύλληψη των ατόμων που σχετίζονται με τη φυτεία.